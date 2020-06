Estas son las marcas de accesorios y ropa que reivindican el Orgullo (a todo color) este 2020

No será un Orgullo como los que estamos acostumbrados, justo llegará en la nueva normalidad. El día 28 de junio es el Día del Orgullo LGTB+, y la semana del Orgullo LGTB+, que será del 1 al 5 de julio de forma virtual, y con la nueva normalidad ya vigente en esos días en España. Por ello, son muchas las marcas que se han querido adelantar y sacar sus complementos para que los puedas lucir por la calle, en tus paseos, en las terrazas o en tus reencuentros con amigos. ¿Te apuntas?

En fun&basics, la marca que se define como “un lugar soñado que nos conecta con lo que somos y lo que queremos ser. Especialmente con lo mejor de la vida, las personas con las que la compartimos. Dar y recibir. Disfrutar juntos”. Han querido lanzar estos complementos llenos de color, alegría y positivismo que te van a enamorar. ¿Preparado?

SACO MAXI MULTICOLOR NYLON (59€)

BILLETERO MULTICOLOR NYLON (39€)

SHOPPER MAXI MULTICOLOR NYLON (59€)

También desde Converse han querido celebrar su quinto año de colección ‘Pride’, y este año la comunidad global LGBTQIA + se conectará para celebrar el Orgullo 2020 de una manera que nunca antes se había hecho: digitalmente. Aprovechando esta ocasión trascendental, Converse presenta su colección Pride 2020, inspirada en la bandera del orgullo, "More Color, More Pride”, que fue concebida y popularizada por primera vez por la defensora de la justicia social Amber Hikes.

La colección tiene como objetivo celebrar el poder de la diversidad y la inclusión para conectarnos a todos, porque no importan las circunstancias: el orgullo nunca se detiene. La colección de Chuck 70s y Chuck Taylor All Stars, que incluye también ropa y accesorios, presenta la bandera del orgullo, "More Color, More Pride”, que se expande para incluir dos franjas más para incluir a comunidades latina y negra LGBTQIA +.