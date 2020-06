¿Cómo tener una piel perfecta este verano con sólo 3 sencillos pasos?

Sin duda, esta es una de las preguntas más repetidas en estos momentos. Con el confinamiento y el uso de las mascarillas nuestra piel está sufriendo en exceso y muchas ya no sabemos como cuidarla para que no sufra. Por eso hemos recurrido a los que más saben, los expertos de Kiko para que nos den las claves para lucir una piel perfecta en solo tres sencillos pasos este verano. Porque ahora, más que nunca, es el momento de limpiar, tonificar y hidratar nuestra piel para que la mascarilla no se convierta en nuestro peor enemigo. ¡Aquí tienes la solución!

1 - LIMPIAR Y TONIFICAR

Desmaquilla y limpia la piel del rosto, ojos y lábios en un solo gesto con PURE CLEAN MICELLAR BIPHASE WATER. Acto seguido, aplica PURE CLEAN TONER a toquecitos. Este tónico está enriquecido con extrato de Magnólia, Flor de Loto azul, Rosa y Ácido Hialurónico. Recuerda que el tónico siempre nos va a ayudar a reequilibrar el PH de la piel y activar la micro-circulación, aumentando la permeabilidad de ésta y preparándola para el paso siguiente.

2 - HIDRATAR LA PIEL DOS VECES AL DÍA

Es muy importante hidratar por la mañana y por la noche con el rostro limpio. Uno de los secretos para una hidratación en profundidad es usar un sérum. El sérum SKIN TRAINER, al tener una textura muy fluida y rica en Ácido Hialurónico, consigue penetrar en las capas mas profundas de la epidermis proporcionándonos una luminosidad y sensación de confort inmediata.

Para potenciar los efectos del sérum hay que aplicar después una crema adecuada a las necesidades de cada piel: Para una piel que necesite firmeza, la solución ideal es BRIGHT LIFT DAY. Una crema rica en colágeno marino que atenúa y suaviza las primeras líneas de expresión.

Para una piel que necesite un extra de nutrición y rellenar líneas de expresión mas profundas, la solución perfecta es SUBLIME YOUTH DAY. Esta crema contiene retinol y nos va a nutrir y suavizar visiblemente aquellas líneas de expresión mas marcadas por el paso del tiempo.

PASO 3 - EXFOLIAR

TRES TRUCOS PARA UNA PIEL PERFECTA:

El proceso de renovación celular es un proceso que ocurre continuamente: Nuevas células se reproducen mientras que otras mueren (y esto ocurre independientemente del tipo o estado de la piel de cada persona).

La exfoliación es un ritual que nos ayuda a estimular esta renovación celular y eliminar las células muertas que permanecen en la superfície de la piel, proporcionándole un aspecto opaco y apagado.

Por eso es muy importante, una vez a la semana (sin excepción), ayudar a la piel a liberar estas células muertas con PURE CLEAN SCRUB. PURE CLEAN SCRUB: Contiene polvo de arroz y micropartículas de piedra pomed que garantizan una piel siempre suave, uniforme y radiante.

¿Consejo de experto? Una mascarilla de hidrogel dorado, que nutrirá y minimizará al máximo las pequeñas imperfecciones de la piel.