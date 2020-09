María Pombo tiene la blusa y el pantalón ‘made in spain’ (y de su marca) que no pueden faltar en tu armario este otoño

Son de esos básicos que cada otoño no puedes faltar en tu armario y necesitas renovar dándoles un toque de tendencia. Y esto es lo que pasa con estas dos prendas 'made in spain’ de la nueva colección de la marca de María Pombo, ‘Name the brand’. Una blusa blanca con volantes y un pantalón de tiro ancho acabado en ligera campana, como os decíamos, dos básicos imprescindibles a los que les han dado ese toque tan en tendencia para este otoño. Un look que podrás llevar tanto a la oficina, como a la universidad o a una cena informal con amigas. ¿Qué te parece?

Se trata del pantalón ‘Namibia’, un jean de tiro alto con cinco bolsillos y pernera ancha con ligero efecto de campana tan en tendencia de nuevo este otoño. ¿Su precio? 69,95 y está disponible en la web de la marca de la talla XS a la XL.

La blusa de estilo romántico, ‘Ruanda’, sin duda es una de las prendas estrella de la colección con volantes en la zona del escote y de las mangas. ¡Perfecta para combinarla con cualquier prenda y para cualquier ocasión! ¿Su precio? 59,95€ y está disponible de la talla XS a la XL.