El look con minifalda blanca ibicenca de Ana Boyer que resalta el bronceado al máximo

Mientras Tamara Falcó disfrutaba de unos días en Maldivas de desconexión máxima, su hermana Ana Boyer se encuentra en Miami de vacaciones familiares, allí la hemos podido ver con un mono ideal para derrochar estilo sin esfuerzo, algo que tanto Ana como la Marquesa de Griñón han heredado de su madre, Isabel Preysler. En esta ocasión, para una jornada en uno de los parques naturales más grandes de Estados Unidos, ha vuelto a apostar por un look que desprende estilo relajado y comodidad, dos de las cualidades que tanto buscamos en los outfits de verano y que son unas máximas en el estilo de Ana.

Con una elegancia natural y sin artificios, la hija pequeña de Isabel Preysler se ha convertido en una de esas referencias de estilo discreto pero inspirador. No necesita recurrir a grandes tendencias ni a combinaciones arriesgadas para brillar: su sello está en esos básicos infalibles que siempre funcionan, con un toque romántico y femenino que hacen de su estilo algo reconocible. En vacaciones, su armario se llena de prendas frescas, cómodas y versátiles que demuestran que el buen gusto no entiende de escenarios.

La minifalda ibicenca bordada, el comodín que siempre estiliza en verano

Si hay una prenda que cada verano vuelve para recordarnos que menos es más, esa es la minifalda con aires ibicencos. Fresca, versátil y con un aire romántico irresistible, es una de esas piezas que funcionan igual de bien para una jornada de turismo como para una cena improvisada junto al mar.

El modelo que ha lucido Ana es de estilo evasé, con bordados de inspiración floral y un bajo con ligero volante, lo que le da movimiento y un efecto favorecedor en las piernas. Además, el blanco no solo aporta luminosidad, también tiene el poder de resaltar al máximo el bronceado, convirtiéndola en un auténtico aliado de estilo durante los meses de más calor.

Falda con bordados + blusa floral = el combo más romántico

La hija de Isabel Preysler ha llevado la minifalda con una blusa fluida en tono azul claro con delicados bordados florales, de manga corta y aire bohemio, que equilibra a la perfección el romanticismo de la falda. Como buena madre todoterreno, ha completado el look con unas zapatillas blancas cómodas y mochila negra, perfecta para un día de excursión en familia.

El look de Ana Boyer. @anaboyer

El resultado es un estilismo fresco, práctico y muy inspirador para exprimir lo que queda del verano. Ana Boyer confirma que la minifalda ibicenca bordada no solo es una de las prendas más favorecedoras, sino también una apuesta segura para quienes buscan brillar sin renunciar a la comodidad.