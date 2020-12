Puntas abiertas: los consejos (de experto) que necesitas para poner fin al problema capilar que más preocupa

Desde los tintes, al cepillado o al uso continuado de secador y planchas, los factores ambientales, la falta de hidratación o incluso una dieta muy agresiva, todo influye en el aspecto de tu cabello. En las temidas puntas abiertas, también. “Cuando las puntas están abiertas es porque se ha producido una rotura, en concreto la capa protectora de la cutícula, a causa del estrés al que hayamos sometido al pelo”, explica Charo García de Salón Ilitia (Valmaseda, Vizcaya). “Una vez está abierta el daño es irreversible, se vuelve frágil, se deshidrata y se daña”, resalta.

Lo primero que debemos tener en cuenta, algo en lo que los expertos siempre hacen hincapié es que una vez la fibra está rota no hay nada que podamos hacer para devolverle a su estado anterior. La clave, y donde de verdad podemos actuar, es en evitar llegar a ese punto. Para poner fin a este aspecto desaliñado del cabello que tanto nos atormenta lo habitual es cortar por lo sano. Pero no es la única opción.

¿Cómo combatir las puntas abiertas?

Poner atención a este problema capilar es vital, no es cuestión de dejar pasar los días, no vamos a recuperar la melena por sí sola. “Existen productos específicos para las puntas abiertas que restituyen la falta de hidratación, reforzando la fibra y haciéndola más resistente ante las agresiones que lo que consiguen es mejorar su estado, pero sin que estén sanas del todo.”, aconseja M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera (Santa Cruz de Bezana, Cantabria). “Es importante acompañar la aplicación de estos tratamientos con otros hábitos que procuren cuidado al cabello, sobre todo aquellos que eviten las fricciones y los tirones, ya que facilitan que el pelo se rompa”, resalta.

Uso del acondicionador

Es uno de los remedios más repetidos para mantener el cabello nutrido e hidratado, pero, ¿de verdad es determinante? “El uso de acondicionador ayudará a desenredar, además de nutrir la melena. Sin embargo, podemos eliminar los enredos más fácilmente si nos peinamos en la ducha con el acondicionador y con un peine de púas anchas. Cuando el pelo está mojado es cuando es más frágil, por eso todos los cuidados son pocos”, recomienda Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros (Málaga).

Haciendo hincapié en la fase del lavado, el experto habla de evitar “abusar del agua caliente”, y pone el foco en el uso de agua tibia que “ayudará a cerrar la cutícula”.

Poner atención en los aparatos de calor: secadores o planchas

Un uso inadecuado o prolongado en el tiempo puede causar grandes daños irremediables a tu melena. “Evita el calor de secadores y planchas lo máximo posible, una forma respetuosa de hacerlo es dirigir la boquilla de arriba hacia abajo para que la fibra capilar quede sellada y que el calor toque lo menos posible las puntas.”, matiza Felicitas Ordás de Felicitas Hair (Mataró. Barcelona).

Mimar el cabello

Si no quieres que tu cabello tenga un aspecto poco deseado, apuesta por cuidarlo más que nunca. “Intenta no lavártelo cada día, utiliza champús que no contengan ingredientes agresivos e hidrata todo lo que puedas”, explica Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria).

Y no te olvides de que algunos peinados también pueden suponer un problema. “Intenta no hacerte recogidos que puedan dañar aún más las puntas como coletas altas o moños y cuando te recojas el pelo, no utilices elementos metálicos para sujetarlo.”, añade.