Te proponemos 10 piezas para renovar tu fondo de armario este 2021 (y todo es de las segundas rebajas)

Darnos un capricho, sumar esa camisa con aires románticos que tanto se ha repetido en Instagram o dejarnos llevar por los “chollos” es algo muy habitual durante la época de rebajas, pero no lo único, ni siquiera lo más recomendado. No hay nada, los expertos así lo explican, como aprovechar estos descuentos que inundan nuestras firmas de cabecera (Zara, Mango, Uterqüe, Stradivarius, Bimba y Lola...) para renovar nuestro fondo de armario, es ahí donde está la base de nuestros looks.

Y sí, aunque no lo creas o no lo quieras ver posiblemente sea hora de dejar atrás la americana negra que tantos años lleva contigo y que tanto te ha ayudado en tus looks de oficina para sumar una nueva e incluso un modelo similar. Es tan solo un ejemplo, bien podríamos hacer lo mismo con el resto de básicos: un abrigo camel, una gabardina, un pantalón vaquero e incluso unos botines negros, de esos que nunca te cansas.

Para tu suerte, hemos hecho el trabajo por ti seleccionando 10 prendas y complementos fundamentales en cualquier fondo de armario, todas ellas de las segundas rebajas, para que este cambio tan necesario como muchas veces complejo sea de todo menos un problema añadido a nuestra vida. Será difícil que tras ver el precio de cada una de ellas no salga una sonrisa en tu rostro. ¿A qué estás esperando?

Abrigo gris ligeramente oversize de Zara (25,99 euros)

Zara

Camisa blanca volante de Stradivarius (5,99 euros)

Stradivarius

Vaqueros corte regular de Guess (64,50 euros)

Guess

Americana traje estructurada de Mango (19,99 euros)

Mango

Zapatillas Converse Chuck Taylor All Star Hi (59,62 euros)

Converse

Vestido estampado espalda abierta de H&M (8,99 euros)

H&M

Pantalón flare tiro alto cinturón de Pull & Bear (9,99 euros)

Pull & Bear

Jersey punto beige de Mango (17,99 euros)

Mango

Botín tacón hebilla de Uterqüe (69,95 euros)

Uterqüe

Maxi saca botones forrados de Zara (9,99 euros)