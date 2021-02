Estos son los colores de ropa que mejor sientan (y más favorecen) según tu tono de pelo: rubio, moreno, castaño, pelirrojo o blanco

Quizás no lo sabías o no te habías puesto a pensarlo con detenimiento, pero al igual que el tono de la piel resulta determinante a la hora de escoger unas prendas u otras en el día a día -no es lo mismo sumar el efecto que se consigue al sumar el blanco por ejemplo a una piel morena que hacer lo propio sobre una pálida-, el del cabello también lo es.

Entonces, ¿qué colores deben inundar mi armario si soy rubia? ¿Y pelirroja? Aquí una breve guía de la mano de expertos capilares para que tus próximas compras sean un verdadero acierto y no solo vayas a la última sino también en sintonía con su melena. ¡Toma nota!

Cabellos castaño

Sí: tonos fucsia, rojo o turquesa

No: beige

“Una melena castaña tiene un color oscuro saturado, por tanto, le sentarán bien todos aquellos tonos que son brillantes y con saturación, como el fucsia, el rojo y turquesa. También los colores neutros como el gris, el blanco y el negro”, manifiesta Raquel Saiz de Salón Blue (Torrelavega, Cantabria). “Evita el beige, ya que te hará parecer más pálida y también con prudencia los pastel. La única excepción es si tienes la piel oscura, que quedan muy bien con el lavanda, el rosa, el melocotón e incluso el neón.”, apunta.

Cabellos rubios

Sí: tonos tierra, azul o melocotón

No: negro

¿Todavía tienes dudas a la hora de vestir? “Las melenas rubias se ven muy bien con azul marino, camel, y los tonos tierra en general, los tonos pastel como el rosa, el azul o el melocotón. En el caso de llevar estampados, lo preferible es que sean pequeños, sino se harán demasiado dominantes, sobre todo, si además tienes la piel clara y no hay mucho contraste entre el pelo y el rostro. También ten cuidado de no abusar del negro, opta por colores como el azul marino si quieres llevar un tono oscuro.”, sugiere Charo García de Salón Ilitia (Balmaseda, Bizkaia).

Cabellos morenos

Sí: blancos, morados o verdes

No: tonos con poca luz

Si eres de las que cuenta con una atractiva melena en color negro puedes estar tranquila, hay multitud de tonalidades que se adaptan perfectamente a él. Quizás más de las que imaginabas en un primer momento. “Te favorece llevar tonos como el negro, blancos, azules, morados, verdes y también los estampados. Por otro lado, evita los tonos con poca luz porque te harán parecer apagada, a excepción de los pasteles muy claros que pueden crear un contraste bonito con tu pelo.”, declara de M.ª José Llata de Peluquería Llata (Santa Cruz de Bezana, Cantabria).

Cabellos pelirrojos/cobrizos

Sí: camel, coral o verde

No: el negro o las opciones pastel

Es quizás una de las opciones más complejas a la hora de encontrar colores de ropa que resalten, que vayan en sintonía. Difícil sí, pero no imposible. “El cabello pelirrojo no se puede considerar neutro como sucede con las morenas o las rubias. Es un tono que llama la atención, es atrevido, por lo tanto, debemos escoger cuidadosamente las prendas para no tener una imagen demasiado exagerada o llamativa”, señala Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros (Málaga). “En vez de negro, recurre al azul marino, te quedará mejor. También te sientan bien los tonos terrosos, tonos suaves como el chocolate, el coral, el azul-verdoso, el camel y el verde, el color que mejor te queda. Los tonos a evitar, el negro porque puede tomar demasiado protagonismo, y los pasteles que no combinan con tu pelo.”, apunta.

Cabellos platinos o blancos

Sí: azul marino, rojo o fucsia

No: marfil y gris

Son opciones cada vez más frecuentes, tanto naturales (una oda a las canas) como teñidas. “Las melenas canosas o platino destacan con tonos que crean contrastes como el blanco y el negro. También son recomendables el azul marino, el morado, el lavanda, el plata, el fucsia, las rayas, el rojo... Eso sí, evita los tonos como el marfil y el gris y los tonos verdosos.”, propone Felicitas Ordás de Felicitas Hair (Mataró, Barcelona).