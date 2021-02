Empezamos febrero pensando en verano: culpa de Mery Turiel y su vestido (más romántico) que podría llevar Daphne de ‘Los Bridgerton’ en 2021

“Si me dices adiós en febrero, piénsalo dos veces, si me vas a olvidar, por favor pronuncia antes mi nombre”. Eso mismo le podría decir la protagonista de ‘Los Bridgerton’ a su querido Duque. Y es que ha sido ver el vestido que Mery Turiel nos ha regalado con esta maravillosa fotografía con Paseo de Gracia en Barcelona de fondo, y pensar en la existosa serie de Netflix de golpe. Bueno, y para que nos vamos a engañar, también hemos pensado en verano, en un verano normal, mejor que el anterior. Y es que solo estamos empezando febrero y Mery ya nos ha hecho imaginarnos con ese moreno que nos sienta tan bien bañando nuestra piel, esos amaneceres y atardeceres eternos y esas ganas de bailar sin parar.

Pero volvamos de golpe a nuestra realidad de teletrabajo, restricciones y confinamientos varios con ‘Los Bridgerton’. Y es que según ha anunciado Netflix, 82 millones de hogares han comenzado estas aventuras románticas en sus primeras cuatro semanas. Datos que convierten a esta serie en el mejor estreno de la historia, por delante de otros éxitos como ‘Lupin’ o ‘La casa de papel’. ¿Aún no la has visto? No se a que esperas, hasta La Vecina Rubia no puede vivir sin ellos. Y si ya la has visto y te has quedado un poco obsesionada como nosotras, entenderás que este vestido de Mery Turiel nos recuerde a su protagonista, Daphne.

Se trata de este vestido midi blanco con estampado floral de House Of CB, que la marca define de la siguiente manera. “Nos encanta el estilo fresco de ‘Tallulah’ porque nos hace soñar con aquellos viajes de fin de verano. Está hecho de nuestro crepé ligero para darle una sensación liviana y tiene un precioso estampado de flores azules y blancas. El corpiño tiene un diseño deshuesado en la parte delantera, trasera y los laterales para lograr esa forma de reloj de arena ceñida perfecta. Las copas están forradas para lograr un ajuste suave y cómodo. Además, cuenta con unas preciosas mangas abullonadas que le dan un toque de divertido al diseño. Nos encanta la abertura en la parte frontal que deja ver ligeramente el muslo mientras caminas. ‘Tallulah’ es el vestido perfecto para aquellas chicas que busquen un estilo delicado y sexy al mismo tiempo”.

Vestido midi con estampado floral.

¿Su precio? 170€.