Las mujeres de 50 años han dicho sí a los ‘total looks’ de punto y nosotras ya hemos empezado a tomar nota de cómo los llevan

El punto seguirá siendo el rey de la primavera este 2021, con permiso del chándal o cualquier otra tendencia. Cárdigans, chalecos, tops, pantalones o vestidos con este tejido como protagonista han aterrizado en nuestro armario (o sino están a punto de hacerlo) durante los últimos meses y los looks con ellos han sido los más aplaudidos en Instagram. Y a partir de ahora, tal y como hemos observado en nuestra plataforma de fotografía de referencia, la historia continuará... eso sí, por partida doble: vestirás de punto de pies a cabeza.

¿Todavía no sabes de lo que estamos hablando? De los total looks, aquellos outfits protagonizados por dos (o más) prendas de punto, hablamos de trajes, combinaciones de pantalón y sudadera, de falda y top, de vestido y chaqueta... ¡Todo vale! Han sido semanas de ver este tipo de propuestas invadir nuestro feed de la mano de las expertas en moda, pero no podemos negar que han sido las influencers maduras, de 50 años en adelante, las que han logrado convertirse en la mejor inspiración a la hora de llevarlos. Son auténticas expertas.

CÓMO LLEVAR LOS TOTAL LOOKS DE PUNTO SEGÚN LAS MUJERES DE 50 AÑOS

Las mujeres de 50 años han dejado claro que este tipo de estilismos son un salvavidas para cualquier ocasión y gracias a ellas hemos tomado nota de algunos tips que pueden ser de gran ayuda de aquí en adelante. ¿A qué esperas para seguir sus consejos?