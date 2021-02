Si mides menos de 1,60 y adoras los leggings: estos son los tips que necesitas para brillar con esta prenda comfy (en tendencia) en la calle

Del cajón de deporte a situarse como (casi) primera opción a la hora de crear nuestros estilismos diarios. Así ha sido el triunfo de los leggings estos últimos meses, un ascenso provocado, en gran medida, por la pandemia y las nuevas necesidades que ha despertado en nosotras: el confort y la funcionalidad se han convertido son prioridades.

Ahora resulta inimaginable no contar con varios modelos de leggings en el armario, al menos si eres de las que no pierde nota de las tendencias en moda. Debido a su éxito, las opciones de este tipo de pantalones se han multiplicado y encontrar propuestas que van más allá de los clásicos (negros y de algodón) es realmente sencillo, y no solo en firmas de deporte, con entrar a Zara o Mango lo puedes comprobar.

En Instagram los hemos visto combinados con zapatillas, con botines e incluso con zapatos de tacón; junto a sudaderas, camisas o tops de ensueño, la versatilidad que ha demostrado (mejor dicho, que las expertas en moda han dejado ver sobre el asfalto) tan solo ha logrado aumentar su éxito. ¿Hay algo que no encaje con los leggings? Parece que no...

Pese a ello, todavía hay quienes dudan de optar por ellos más allá del gym. ¿El motivo? No encontrar el equilibrio perfecto y que este tipo de siluetas, sumadas a prendas en clave casual, terminen por restarnos centímetros. Si eres de las que ha pensado en ello alguna vez, crees que tu altura puede ser un handicap para llevarlos a cualquier hora, sigue leyendo porque esto puede interesarte.

Tips para llevar los leggings si mides 1,60 (o menos) y olvidarte de perder centímetros