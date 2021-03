Ni blancos ni negros, tus próximos pantalones serán de llamativos colores (lo dicen las mujeres de 20 y 30, también las de 50)

Si eres una verdadera amante de los colores más explosivos, aquellos que a veces nos resulta complicado incorporar a nuestros looks, puedes estar tranquila, esta temporada primavera/verano 2021 ellos tendrán un gran protagonismo. No solo tiñendo vestidos, tops, faldas o bolsos como viene siendo habitual con la llegada de la ansiada primavera, sino también pantalones.

Más allá de las opciones en negro, un clásico, o en blanco, la opción más repetida desde hace semanas, serán los pantalones en verde, rosa, azul o amarillo los que inunden tu feed de Instagram (en realidad ya han empezado a hacerlo) y probablemente muy pronto aterricen en tu armario. ¿Estás lista para llenar de color tus looks de primavera?

Se trata de una de las tendencias más inesperadas y también una de las que más adeptas ha reunido en muy poco tiempo. Ha sido entrar en los perfiles de múltiples influencers tanto nacionales como internacionales, de todo tipo de estilos, de 20, de 30 o 50 años y confirmar lo que las pasarelas dictaminaron hace meses: los pantalones coloridos son los reyes del momento.

Y no hablamos únicamente de jeans, también de opciones de polipiel, canalé, punto, clásica silueta de traje... No tendrás excusa para no encontrar el adecuado para ti, el abanico es realmente amplio.

A diferencia de los clásicos, este tipo de prendas son más complejas a la hora de confeccionar looks base a ellas, es muy fácil caer en combinaciones demasiado llamativas o erróneas. Sin embargo, tomando nota de lo visto en la red hemos descubierto algunos tips que pueden ser de gran ayuda. ¡Alla van!