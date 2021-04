Si ‘Gossip Girl’ se rodara en España (sin duda) Violeta Mangriñán sería la protagonista con este ‘lookazo’ de sábado

¡Todos arriba! Vamos a por el sábado, y no me pongáis la excusa de que estáis de vacaciones de Semana Santa que aquí estamos nosotras currando y madrugando para traeros los mejores lookazos para inspiraros este sábado y que seáis las mejores vestidas de la semana. Y como no, en nuestro top de inspiración siempre entra la televisiva Violeta Mangriñán y su amor por las chaquetas de tweed que llevarían las protagonistas de Gossip Girl y que amarán (del verbo amar) las chicas más pijas de Madrid.

Esta vez, Violeta ha combinado una chaqueta corta de tweed de Sandro con los vaqueros Levi’s de toda la vida que hacen tipazo y botines. ¿Qué os parece?

Violeta Mangriñán y el look más Gossip Girl.

Chaqueta corta de cuadros de tweed (365 €)