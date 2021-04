Anne Lukin: “Tengo muchas ganas de conciertos, de hacer kilómetros en furgoneta y de comer mucha mierda como cualquier artista emergente’

Dicen de ella que es dulzura y melancolía, aunque Anne Lukin (Pamplona, 2001) no está nada de acuerdo con esas etiquetas que le pusieron tras su paso por Operación Triunfo. Ella se considera una chica con mucho carácter, rebelde y que pisa fuerte. Y como hemos podido comprobar con una sonrisa de oreja a oreja que no se le quita ante los sueños que no deja de cumplir. El pasado año le cambió la vida en cuestión de meses: pasó de no haber cantado nunca sobre un escenario, a participar en el programa Operación Triunfo, ser reconocida mediáticamente y tener la posibilidad de grabar su primer disco. Y fruto de todo eso, ahora llega su primer trabajo, “Al día siguiente”, que refleja todo el esfuerzo y experiencia adquirida a lo largo de los últimos meses.

Con tan solo 19 años, esta artista navarra ha creado un estilo único en sus canciones y así ha quedado reflejado en este disco que ha sido producido por uno de las más destacadas de la música independiente de nuestro país, Ricky Falkner. Joven, con mucho talento, con la cabeza muy bien amueblada y con los pies en la tierra. Y aunque sus canciones sean dulces y melancólicas, Anne llega dispuesta a conquistarnos con su carácter, su empoderamiento femenino y sus ideas muy claras.

Primero de todo, como le preguntamos a todos tus compañeros en este año de locos, ¿cómo estás?

Estoy bien, saliendo hoy el disco me esperaba estar mucho más nerviosa...Gritando, llorando todo el rato, pero estoy como apática pero yo creo que no acabo de ser consciente o porque necesito ya el vivo y conciertos, no sé algo tangible. Pero no sé porqué no estoy nerviosa (risas)

Pero los días anteriores si que tenías esas mariposas en el estómago o tampoco (risas)

No, no, estoy muy zen (risas). Y quiero estar nerviosa, te prometo que prefiero estar nerviosa a estar así de apática pero yo creo que también es porque estoy tranquila y orgullosa con el trabajo que hemos hecho y mira que normalmente me cuesta decir eso pero realmente lo estoy de este disco. Confío en este disco.

También es lo que dices tú, como llevas tantos meses preparando este trabajo, estás convencida de lo que has hecho...

Exacto, es un disco que lleva un año gestándose y para mi no es una novedad para mí es como si llevara un año con mis 10 bebés dentro.

Y en esta vorágine de año, tenías esta fecha marcada para sacar el disco o has podido esperar hasta estar tan segura como comentas...

Yo tenía la suerte de autogestionarme y autoeditarme, pero sí que teníamos la fecha del año que viene tenemos que sacar un trabajo para poder hacer conciertos con mi propio repertorio ya que no quería hacer conciertos con versiones. Pero obviamente al final la fecha se ha ido atrasando por todas las complicaciones de la pandemia.

¿Cómo nos tenemos que imaginar a Anne componiendo? Eres de las que te metes en el estudio o de las que le viene la musa en cualquier parte.

(Risas) No, he creado la costumbre de cuando estoy en casa, ponerme encima de la cama de mis padres y ahí me salen las canciones. En este disco me surgía la necesidad de contar algo que me pasaba, una preocupación y me salía muy rápido... Lo vomitaba muy rápido, y en una mañana tenía la canción.

¿Cómo definirías tu primer trabajo?

(Risas) Se me da súper mal definir, soy horrible... Yo este disco creo que es verdad, que es auténtico y que es yo al 100%. Creo que las personas que han trabajo él, están muy implicados también y se ha respetado la esencia de las canciones. Una declaración de intenciones de como quiero que sea ahora mi disco. No te sabría definirlo con un sonido concreto, pero que la gente lo escuche y lo sienta como quiera.

Y de los tres adelantos que hemos escuchado hasta ahora, ¿cuál crees que define mejo el disco?

Yo creo que de sonido, ‘quién eres’, creo que es la canción que engloba más o menos lo que es el sonido del disco.

El tema más inconformista o más rebelde de Anne hasta ahora...

Te mentiría si te dijera que todo el disco tiene un mensaje, son temas corrientes que me han pasado este año. Vocabulario muy simple y directo. Son temas de dudas, incertidumbres, mi evolución este año... Amor, desamor, familia, cambiar de rutina, todas las preguntas que había...

Dudas, incertidumbre, no parecer lo que era... ¿Te ha pasado es este año?

Como no tenía expectativas, no ha habido decepciones en ese sentido. ‘Quién eres’, la compuse después del confinamiento y tenía muchas dudas de este industria de la música. También habla de esas personas que piensas que conoces y después de das cuenta que no, pero eso nos pasa a todos.

Ya se que es como elegir entre un hijo, pero si te tuvieras que quedar con una sola canción del disco...

Buff es que es como elegir a un hijo, voy a parir a los diez a la vez (risas). Son tan diferentes, que depende del momento...

Y la gente de tu entorno que ya lo ha escuchado...

Pues cada uno se queda con una diferente y eso dicen que es bueno (risas). Pero gusta mucho V, o la que el dedico a mis padres... Es que realmente está gustando bastante, está bastante repartida la cosa y yo feliz.

Y después de sacar el disco, conciertos...

¡Sí, por dios! Y es de la parte que más ganas tengo. Esperemos que con las nuevas restricciones se puedan llevar a cabo todos... Barcelona, Madrid, Valencia... Es lo que realmente quiero hacer, cantar, hacer una gira, equivocarte, al día siguiente estar afónica. Lo que tendría que hacer un artista emergente, comerse 14.000 bares, comer mierda, irse en furgoneta con todo el equipo... Me da mucha envidia y me apetece mucho comer mierda. Eso curte mucho y da muchas tablas.