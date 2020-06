Nia, ganadora de “OT 2020”: “Tengo muy claro que quiero hacer música latina"

El miércoles terminó la edición más insólita de la historia de “Operación Triunfo”, pero no por ello la menos exigente. Nia se proclamó ganadora con un 45% de los votos, quedando Flavio en segundo lugar (32%), Eva, tercera (23%) y Anajú y Hugo en 4ª y 5ª posición, respectivamente. Fue una noche repleta de emociones y, habiendo dormido apenas dos horas, los concursantes continúan sin asimilar todo lo sucedido. Durante una rueda de Prensa celebrada durante esta mañana, los cinco estaban de acuerdo en que, para ellos el objetivo en “OT 2020” no era competir, sino disfrutar. “Hemos venido a aprender, a pasarlo bien, porque a pesar de que era un programa, de que sabíamos que era un premio, no lo hemos tenido tanto en cuenta”, explica Anajú.

“He aprendido de todo, personalmente y artísticamente, pero sí es verdad que el hecho de haber tenido esta oportunidad ha hecho que me replantee cosas y haberle dado una oportunidad a la música”, expresa Eva, mientras que Hugo afirma que, aún en quinta posición, “me siento ganador y estoy muy orgulloso de Nia”. Por su parte, Flavio asegura que “la Gala de anoche la disfruté un montón, canté súper tranquilo y agusto, me llevo a mis compañeros, a los profesores, todo lo que me han enseñado y el entorno familiar que han creado conmigo”.

Sin duda, la protagonista de la final de “OT 2020” fue Nia, ganadora de la edición y a quien será difícil arrebatarle la sonrisa de la cara. “Todos los que nos enfrentamos a este concurso queremos llegar a la final y, si es posible ganar, pero de repente pasan cosas que te hacen plantearte otras situaciones”, explica la canaria. Ante su futuro, lo tiene muy claro: “Sé lo que quiero hacer, que es música latina. No sé si en inglés o en español, pero lo que quiero es que mi música tenga sabor latino y acento canario”, asegura.

Con esto, los concursantes, en nombre del resto de sus compañeros, y Noemí Galera, en nombre del resto de profesores, se despiden de una edición que, aunque diferente a las anteriores, ha seguido siendo imprescindible para la parrilla de TVE. “Cada vez que acaba una edición, me despido como si fuera la última. Llevamos 19 años haciendo este programa y nunca sabes si vamos a volver”, explica la directora de la Academia, quien añade que “ojalá podamos regresar, al programa le queda aún mucha cuerda, hay ‘OT’ para rato".