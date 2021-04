La PRIMAVERA es este vestido de Uterqüe de María Fernández-Rubíes que nos devuelve a nuestra infancia (y nos alegra los días más grises)

¿Os ha pasado lo mismo? A mi este vestido de la nueva colección de Uterqüe que ha estrenado María Fernández-Rubíes me ha transportado a mi infancia. ¿El motivo? Me ha recordado a mi pichi favorito de mi infancia, si esa prenda multicolor que no me quería quitar en todo el verano. Y eso es lo mismo que nos va a pasar con este vestido multicolor, que lo vamos a querer estrenar ya y no quitárnoslo hasta julio.

Aunque tengamos muchos vestidos en el armario, sabemos que este nos va a robar a todas el corazón. ¿El motivo? Es camisero, con mangas abullonadas, colores tipo neón con estampado de cuadros y el cinturón a juego que afina la silueta. Amor a primera vista.

¿Con qué tipo de zapato combinarlo? Yo me lo pondría ya de ya con botas o Converse y en verano con sandalias de todos los colores que puedan combinar con sus tonos.

Vestido cuadro multicolor (89€)