El vestido de flores MÁS bonito de la temporada para llevar con botas cowboy es de Springfield (y lo ha encontrado Susana Bicho)

No hay primavera sin vestido corto de flores en nuestro armario. Sí, esos vestidos que te solucionan el look cualquier día ya sea con unas botas cowboy, unas Converse o unas sandalias cuando haga más calorcito. Esos vestidos cortos que ahora luciremos con cazadoras vaqueras y luego sin nada. Esos que tan bien quedan a todas las mujeres y que resaltan el primer bronceado de la temporada. ¿Qué aún no has encontrado el tuyo? Pues nos lo acaba de descubrir Susana Molina (Susana Bicho en redes) y es de Springfield.

Vestido corto estampado (25,99 €)

Vestido corto flores.

