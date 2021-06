¡MARAVILLA! El paraíso ‘gluten free’ en Madrid abre mañana sus puertas en forma de restaurante en el Only YOU Boutique Hotel

¿La mejor manera de empezar junio? ¡Pues descubriendo nuevos restaurantes y aperturas en Madrid! Y si hay algo que nos gusta de este ciudad es eso, el cambio constante y la apertura de nuevos espacios y restaurantes. Y por fin, parece que se empieza a ver la luz al final del túnel y que poquito a poquito la capital recupera su ritmo frenético y de vanguardia de antes de la pandemia. Only YOU Hotels y Celicioso se unen para abrir las puertas del restaurante “gluten free” más completo y seguro de la capital. Ubicado en el interior de Only YOU Boutique Hotel (con acceso directo desde la madrileña calle Barquillo) se convierte en un espacio gastronómico, abierto a todos los públicos, que alargará su propuesta desde el desayuno hasta la cena. Un novísimo concepto gastronómico diseñado por Carlos Martín, chef ejecutivo del hotel, que desembarca con una oferta de sorprendentes platos en los que no existirá rastro de gluten (las cocinas de este esperado restaurante garantizan un ambiente hermético en el que sólo entrarán alimentos “gluten free”). ¡QUÉ MARAVILLA!

“Ha sido un gran reto para nosotros convertir platos clásicos, que podrías encontrar en las cartas de cualquier restaurante, en propuestas sin gluten y aptas para celíacos. Probamos muchos locales ‘gluten free’ y nos dimos cuenta de que faltaban referencias gastronómicas tan vitales para el cliente como una milanesa, un arroz rossejat, un buena lasagna o un tataki de atún. Hemos conseguido que la propuesta pueda gustar a todo tipo de público, no sólo al celíaco, porque cuando te la llevas a la boca realmente no notas la diferencia en los cambios del cocinado”, comenta Carlos Martín, chef ejecutivo de Only YOU Boutique Hotel y artífice de la carta de este esperado restaurante.

Apertura nuevo restaurante Only YOU Hotels.

Pero no solo la parte gastronómica, la decoración también está cuidada hasta el mínimo detalle. ¡Una fantasía! Un amplio y luminoso local, decorado por el reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violan, que pondrá en marcha su servicio desde las nueve de la mañana con una propuesta de desayunos en los que no podían faltar las clásicas piezas de repostería de Celicioso (cupcakes, tartas, palmeras o bizcochos), sus tostadas o pancakes y los aclamados huevos benedictinos, acompañados por los zumos de frutas cold pressed o sus jugos detox, preparados al momento con una amplia variedad de frutas de temporada. El turno de los almuerzos y las cenas viene marcado por una carta realmente sorprendente en la que destacan platos tan redondos como su “milanesa con huevo ecológico trufado y patatas fritas” (rebozada con pan rallado sin gluten), su “rossejat de rabo de toro y hortalizas de temporada con mahonesa vegana de ajo”, su “presa ibérica a la cantonesa con tallarines de calabacín”, su original “tataki de atún rojo, tabule de quinoa y cremoso de gazpacho” o el delicioso “hummus de calabaza con ceviche de garbanzos”, entre otros. A estos novedosos platos se le suma una clásica y fresca oferta de ensaladas o poke bowls y sus sándwiches o hamburguesas con pan sin gluten.

Apertura nuevo restaurante Only YOU Hotels.

Pero no solo es el paraíso para los celiacos amigas, también para los veganos. Su carta, además, cuenta con una propuesta vegana en la que no faltarán platos tan apetecibles como su “sándwich de pastrami vegano con heura con chucrut y mostaza”, su “pasta veganesa de bolognesa vegana”, el “Saam moruno vegano con salsa tsatsiky” o la sorprendente “lasagna vegana tikka masala, bechamel de coco y veganesa picante”. ¿Quién se apunta a ir mañana mismo? Sí, este paraíso en forma de restaurante abre sus puertas y sus fogones mañana 3 de junio.