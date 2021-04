¿Aún sin planes? Con lluvia o sol, no te pierdas estos PLANAZOS para el puente de mayo en Madrid

El Madrid más castizo. El de los mil planes. El que ni el coronavirus acaba con él. Esa esencia de Madrid de la que ahora podemos disfrutar siendo turistas en nuestra propia ciudad. ¿Planes para el puente de mayo? No se podrá salir de Madrid pero ni falta que hace. La ciudad que nunca duerme, a la que nunca se le acaban los planes y en la que siempre tienes algo que hacer por primera vez. Y para este puente de mayo nosotras ya nos hemos apuntado a dos planazos en uno de nuestros hoteles favoritos de la ciudad. Porque como decimos siempre, ahora el el momento de apoyar el ‘made in spain’, a la hostelería y a la restauración. Y eso es lo que vamos a hacer nosotras en el Only YOU Hotel Atocha. ¿Preparadas? ¡Vamos a disfrutar!

RASTRILLO DE ANTIGÜEDADES (30 abril a 2 de mayo)

Astrid y María son las artífices de “Arquitectura del Orden”, llevan meses dedicándose a organizar unos saldillos de antigüedades muy especiales. Normalmente toman una gran casa y se encargan de “vaciarla” durante dos días de ventas in-situ. En esta ocasión, por primera vez en un hotel, el contenido de varias casas estará disponible junto con otras piezas de decoración y eventos del propio hotel, que saldrán a la venta en este simpático formato “market”.

El evento se desarrollará en el patio y salones del hotel, y es preciso reservar fecha y hora a través de la web onlyyouhotels.com, para asegurar las medidas actuales. Los asistentes podrán además desayunar a la carta en el hall del hotel o disfrutar del concurrido brunch en la terraza de Sép7tima o porque no, de un cóctel y atardecer en esa misma terraza, tras la compra.

Only YOU Hotel Atocha.

LA VERMUTERÍA POP UP y St. Petroni (1 y 2 de mayo)

El aperitivo es sagrado con “La vermutería Pop Up”. Y más cuando uno de nuestro hoteles favoritos de Madrid y nuestro vermú favorito del mundo mundial se unen. Only YOU hotel Atocha se ha unido para este puente de mayo a la marca St. Petroni que se alojará durante dos días en el hall del hotel, convirtiendo este espacio en el lugar perfecto para degustar esta costumbre tan madrileña y castiza como es el vermú.

Only YOU Hotel Atocha.

Entre las 13 y las 16h, una cita con el mejor vermú, acompañado de todo tipo de aperitivos: Gildas, banderillas, berberechos con salsa, patatas chips con salsa o patatas bravas, aceitunas, mejillones, almejas o navajas en conserva o al vapor. La música, como siempre, está presente en la propuesta y vendrá de la mano de Nick&Nora Dj´s.