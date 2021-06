Necesitamos (MUY MUCHO) el vestido rosa MÁS ROMÁNTICO de Sara Carbonero para vivir un verano de película

No hay publicación de Sara Carbonero en Instagram que no despierte interés. Estilísticamente hablando. La periodista ha logrado que su perfil se convierta en nuestra mejor fuente de inspiración. Look que luce, look que queremos copiarle. Y su último post, donde un espectacular estilismo es el protagonista, es el mejor ejemplo. Es ESPECTACULAR.

Sara ha presentado su última colección de joyas con Agatha París, firma de la que es embajadora desde hace tiempo. Y si hace unas semanas lo hizo enfundada en un favorecedor traje de pantalón blanco con bordados y calados, ahora lo ha hecho con este vestido rosa de lo más romántico que nos ha enamorado.

¿La mala noticia? Que aún no sabemos de dónde es esta maravilla de vestido. Pero lo vamos a descubrir amigas. Palabrita de Lifestyle.

Rosa palo, con tirantes anchos con lazada, escote recto con goma y volantes con bordados en todo el vestido. ¡UNA MARAVILLA!