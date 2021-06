Sara Carbonero SOLO NECESITA un vestido negro de canalé y un sombrero para marcarse el lookazo MÁS veraniego y elegante

No, amigas. Ayer no hubo sección de Sara Carbonero en Radio Marca (no sabemos el motivo) pero nunca mejor dicho, que siga el baile. Y por eso, la periodista igualmente no nos ha dejado sin el look más esperado de los jueves que es el suyo. Y esta vez lo ha hecho con una combinación de básicos veraniegos de lo más elegante. ¿Quién dijo que el negro no era para los días más calurosos? Sara Carbonero acaba de demostrar que sí con su estilazo y elegancia natural.

Stories de Sara Carbonero.

Sara Carbonero ha optado por lucir un vestido negro de cuello halter de canalé, con un sombrero muy veraniego y la tendencia del multicollar que tanto le gusta a ella combinar con las joyitas de su marca.