Acierto ha sido ver a Anna Padilla con este vestido de invitada a todo color de firma española que es un auténtico sueño

¿Tienes una boda y todavía no has encontrado el look de invitada perfecto? ¿Necesitas inspiración? Tan solo tienes que echar un vistazo hoy a Instagram porque este fin de semana ha estado cargado de bodas (se nota la entrada a la temporada de sol y la aceleración del proceso de vacunación contra la Covid-19). Sara Baceiredo, apostando todo al color amarillo, Grace Villareal, con un favorecedor vestido satinado, o Dulceida, con un diseño de princesa Disney, han sido algunas de las invitadas más destacadas que nos ha dejado este sábado de celebraciones. Pero si tuviéramos que decantarnos por un único look, un vestido que ha logrado dejarnos sin palabras ese, sin duda alguna ha sido el de Anna Padilla. ¿Puede ser más bonito?

La influencer e hija de la presentadora Paz Padilla ha acudido a la boda del periodista José Antonio León a la ciudad de Sevilla y lo ha hecho con un espectacular vestido largo de la firma Panambi en tonos rojos, naranjas y amarillos, con detalle cruzado en la parte delantera y espalda totalmente al descubierto. Es tan bonito como favorecedor.

Anna lo completó con bolso de mano de la firma que comparte con su madre, No Ni Ná, en atractivo tono amarillo. ¿El resultado? Un LOOKAZO.

Si todavía quieres seguir los pasos de la influencer y deslumbrar en tu próxima boda, en la firma española puedes encontrar el diseño que ha elegido, se trata del modelo Yana. Wow.

Vestido Yana de Panambi (275 euros)