ROCÍO OSORNO tiene claro que no puedes terminar el verano sin la tendencia más sorprendente y que MÁS FAVORECE: los shorts acampanados

No, no os estoy tomando el pelo de buena mañana. Los shorts acampanados son la tendencia del momento. Y aunque en nuestro país han llegado un poco tarde, solo se los habíamos visto a Marta Riumbau, en nuestros países vecinos sus influencers de turno no se los han quitado en todo el verano. Y ahora ha sido Rocío Osorno la que ha caído rendida a esta sorprendente tendencia. Si lo tuyo es el short, debes saber que esta temporada está triunfando el diseño acampanado que es de lo más original y sienta de maravilla.

Hablamos de un modelo de pantalón corto que está caracterizado por un talle alto y unas perneras acampanadas con pliegues que consiguen un efecto visual de falda de vuelo. Las hermanas Ferragni no se los han quitado en todo el verano y desde el año pasado.

Stories de Rocío Osorno.

Y aunque los de Rocío Osorno son de rebajas de Zara y en web están agotados, aquí os dejamos otras opciones low cost para sumaros a esta tendencia ante de que acabe el verano.

SHORT DENIM VUELO ROTOS BLANCO (25,95 €)

Short denim acampanado.

SHORT DENIM VUELO ROTOS (25,95 €)