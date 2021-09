Si quieres despedir el verano a lo grande, aprovecha las rebajas de esta marca experta en lino que podrás lucir el verano que viene

Mientras las revistas, los editoriales, las tiendas y el mundo de la moda en general intentan meternos ya en pleno otoño con sus nuevas colecciones y propuestas, algunas nos resistimos a dejar atrás el verano y todo lo que conlleva, como las sandalias planas, las prendas ligeras, los bolsos de mimbre o incluso los bañadores y bikinis. Y es que todavía hay algunas afortunadas que disfrutan de los últimos días de sol y playa.

Pensando en todas ellas, y también en aprovechar los descuentos para hacernos con auténticos tesoros atemporales, hemos querido dar una vuelta por internet para dar con una marca que realmente merece la pena tener en cuenta aunque haya terminado agosto. Nuestro descubrimiento ha sido Mr. Mood. Y aunque llevamos todo el verano viendo a famosas como Marta Sanchez o influencers como Paula Moya o Alex Riviere sucumbiendo a sus prendas, lo cierto es que ahora y gracias a sus rebajas nos parecen la mejor compra con la que despedir el verano.

Esta marca Portuguesa con sede en Lisboa surge de la pasión de sus fundadores por el Mediterráneo y se caracteriza por crear piezas sostenibles, versátiles y atemporales, combinando estilo y alta calidad con distintos cortes, patrones y detalles. Sus prendas se pueden usar todo el año gracias a una innovación tecnológica que aporta una gran función de controlar el calor y proporcionar sensación de frescor gracias a la utilización del lino. La forma perfecta de conservar el espíritu del verano todo el año a través de tu armario, sin olvidar los tan ansiados viajes a destinos paradisíacos, que nos obligan a veces a llevar una maleta totalmente veraniega en pleno invierno. Y es que como dicen sus propios creadores “siempre es verano en algún lugar del mundo”.

Además, cada año, sacan una nueva colección cápsula hecha en colaboración con una influencer internacional diferente que aporta su toque y una visión de tendencia a sus creaciones más bien minimalistas. Sus prendas favoritas son vestidos sueltos y ligeros, de patrones más bien rectos, conjuntos de camisa y pantalón largo (que se nos antojan perfectos para usar tanto en la playa como para estar en casa), sin olvidar su línea de bañadores y accesorios, como pareos o gafas de sol.

Otra de las cosas buenas de esta marca es que no solo encontrarás ropa para mujer, si no que también ofrecen colecciones para hombre y para niño, para que no renuncien a esa sensación del verano ningún miembro de la casa.