No hace falta que te muevas de casa para poder DISFRUTAR de las mejores PAELLAS de Madrid

El Hotel Mayorazgo, situado en la zona más cosmopolita de la ciudad, a un paso de la Gran Vía, y reconocido por tratarse de uno de los establecimientos con mejor reputación de Madrid, lanza: ¡Arrocería by GastroVía 61! Su nuevo servicio de delivery y take away para degustar los mejores arroces y paellas sin salir de casa. Conocido por su singularidad y calidad, el Hotel Mayorazgo, ubicado en plena Gran Vía de Madrid, junto a su exquisito restaurante GatroVía61, considerado como uno de los espacios gastronómicos de mayor exquisitez para disfrutar en la capital, presentan su último lanzamiento: ¡Arrocería by GastroVía 61! La nueva propuesta de delivery y take away para degustar las mejores paellas y arroces de la capital desde casa.

Arrocería by GastroVía 61. FOTO: Hotel Mayorazgo

¡El problema va a ser decidir cuál pruebas primero! Con gran variedad de ingredientes, esta bien llegada casa de arroces tradicionales, ofrece entrantes de todo tipo para compartir, postres caseros, una selección de la mejor bodega y paellas y arroces como:

· Paella del senñoret, con gambas, choco, mejillones, pollo, pescado de temporada, arroz calasparra.

· Paella de marisco, cocinada con gambas, choco, gambones, almejas, mejillones, arroz calasparra.

· Paella mixta Mar y Montaña, elaborada con choco, mejillones, almejas, pollo, lomo ibeìrico, arroz calasparra.

· Arroz negro, con chipirones, berberechos, arroz calasparra.

· Paella de la huerta, con una selección de verduras de temporada, arroz calasparra.

Arrocería by GastroVía 61, los arroces más auténticos, una cita gastronómica que no puede faltar. Encargos disponibles a través de www.hotelmayorazgo.com o del número de teléfono 91 547 26 00.