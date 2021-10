Laura Matamoros consigue crear mediante un experimento (muy sencillo) el peinado más fácil y viral de este invierno

Menos mal que Instagram no volvió a caerse, porque el vídeo que subió Laura Matamoros nos ayudará para la gran cantidad de eventos sociales durante estos meses. La influencer y futura mamá de su segundo hijo, subió un truco muy práctico que todas podemos hacer desde casa, para crear unas ondas bonitas y salvajes en menos de un minuto. Solamente tienes que tener unas gomas pequeñas de pelo y una plancha. Apunta todos los pasos, y mediante sencillos pasos tendrás unas auténticas ondas surferas.

Primero de todo tienes que separar el cabello con trenzas. A continuación retocas los mechones deslizando la unplugged hacia abajo y luego hacia arriba. Finalmente pasas la plancha por las trenzas, para marcar las ondas, así tendrás la seguridad que no perderán la forma en ningún momento. Has podido comprobar qué es un peinado sencillo y fácil. Si sueles hacerte estas ondas y tienes que usar mucha laca, estás de suerte porque con este truco no volverás con el pelo pegado de tanto producto.