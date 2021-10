La nueva colección de Mypeeptoeshop tiene todos los jerséis que necesitamos este invierno

Una de las prendas que más apetece llegado este tiempo es sin duda un buen jersey. Pero lo cierto es que no nos vale cualquiera. Tienen que ser calentitos, suaves (cuantos jerséis con muchísimo potencial se han quedado relegados al fondo de mi armario porque al usarlos el picor y la aspereza de la tela me han echo aborrecerlos), favorecedores, de buena calidad, y al ser posible con un punto de tendencia que lo conviertan en algo especial.

Porque los básicos están muy bien y nunca esta de más aprovechar alguno de los períodos de rebajas para hacerse por ejemplo con un jersey blanco de cashmere, pero no podemos negar que uno con un corte diferente, un color especialmente original o un estampado o bordado bonito será la prenda estrella a la que recurrir para convertir hasta el look más anodino en algo totalmente especial. Y es que solo necesitas tu vaquero favorito y esta prenda para lucir perfecta, y más importante, cómoda, cualquiera de esos días que no sabes que ponerte o que tienes un plan a última hora.

Consciente del poder de un buen jersey, la influencer Paula Ordovás ha apostado por esta prenda desde el inicio de su firma, ofreciendo lo que muchas de nosotras buscamos. Un jersey atemporal y bonito que no tenga un precio desorbitado. Y es que al igual que ha hecho con el resto de sus prendas, Paula ha conseguido ofrecer ropa de buena calidad con precios a los que podríamos encontrar en cualquier tienda de fast fashion, pero con una diferencia fundamental: sus reducidas colecciones consiguen que sea muy difícil coincidir con alguien con el mismo outfit.

Además, las rebajas que lanza en muchos momentos hacen posible hacerte por ejemplo con un jersey de 60 euros por 25. Y puedes encontrarlo en tallas muy pequeñas, una de las apuestas especiales que la instagrammer hace en su web ante la dificultad de encontrar tallas llamadas “petite”.

Sin duda una de las tendencias claras será el color, que Paula no duda en combinar con otras prendas de la misma gama pero en diferentes tonos, o incluso dar un paso más allá y mezclarlo con colores contrarios para crear contrastes. Solo hay que echar un vistazo al Instagram de la marca para aprender cómo llevarlos, y además un manual de estilo para darle un toque más formal o más informal según el momento.

Jersey Gstaad Green, de Mypeeptoeshop (69 euros)

Jersey Gstaad Green, de Mypeeptoeshop FOTO: Mypeeptoeshop Jersey Gstaad Green, de Mypeeptoeshop

jersey Davos, de Mypeeptoeshop (65 euros)

jersey Davos, de Mypeeptoeshop FOTO: Mypeeptoeshop jersey Davos, de Mypeeptoeshop

Jersey Megeve, de Mypeeptoeshop (59 euros)

Jersey Megeve, de Mypeeptoeshop FOTO: Mypeeptoeshop Jersey Megeve, de Mypeeptoeshop

Jersey Pink Twiggy, de Mypeeptoeshop (19 euros)

Jersey Pink Twiggy, de Mypeeptoeshop FOTO: Mypeeptoeshop Jersey Pink Twiggy, de Mypeeptoeshop

Jersey Embroider, de Mypeeptoeshop (25 euros)