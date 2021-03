Antonio José: “Es necesario perderse, pero cuando te sientes más perdido, estás más cerca de encontrarte a ti mismo”

Y para ti, ¿qué es un pirata? Si buscamos en la RAE la definición exacta es: ”persona que se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar”. Una buena definición para Antonio José, que se dedica a robar corazones y sonrisas con sus canciones y personalidad allí por donde pasa. Sencillo, carismático y alegre. De esos chicos que con su pasión por la música lo ilumina todo. Pero un buen pirata nunca va al abordaje solo, eso es de primero de pirata, y como diría Antonio, no ha podido buscar mejor compañero para esta aventura. Y por ello, nos presenta este ‘Pirata’ junto al venezolano Jerry Di. El mejor ‘compadre’ para subirse al barco del sonido urbano con el mayor éxito posible. Y la conexión entre ellos lo demuestra. De esas de verdad, de corazón y de alma pura. Lejos de obligaciones de discográficas, de esas colaboraciones que se sienten de verdad. Porque cuando la pasión por la música une a dos artistas, la amistad y el éxito van de la mano. Y no solo cantando, también charlando. Hay gente que es magia y estos dos piratas lo han conseguido.

“Navegando en este mapa, perdido sin tu brújula soy nada”. Si con su ‘Antídoto’ se adelantó a todo lo que íbamos a vivir en el último año, dónde la música se ha convertido en el mejor antídoto para muchos, ahora con su ‘Pirata’ quiere que encontremos esa brújula que nos devuelva un poquito a esa antigua normalidad tan deseada. A dejarnos la voz en los conciertos y a esos bailoteos que nos trasladan a esos veranos que tanto echamos de menos. Y con esta fórmula infalible, quién no se quiere subir al barco de Antonio José y Jerry Di. ¡Al abordaje!

¿Cómo estáis? Hablábamos contigo Antonio en nuestro primer directo de Instagram durante el confinamiento, el 28 de abril, y te hacíamos la misma pregunta y casi un año después sigue siendo lo más importante.

Antonio José - Feliz de poder estar aquí presentando esta canción, feliz de poder salir ya de casa, haciendo lo que nos gusta, promocionando música. Ahora con una canción debajo del brazo con el señor Jerry Di y esperando que la disfrute todo el mundo.

Jerry Di - Feliz, sobre todo por estar en Barcelona que es mi ciudad. La primera ciudad que me abrazó cuando llegué a España. Súper feliz, la verdad. Compartir música, a parte de hacerla, es una de las cosas que más me gusta y poder estar aquí compartiendo, agua fresca para el alma después de tanta locura.

‘Pirata’. Como buen ‘jugón’ que eres Antonio, te has lanzado al barro de cabeza y te has arriesgado con un nuevo sonido más urbano.

AJ - Pero sin olvidar mi esencia, mi carisma, mi manera de sentir la música y está ahí mi deje, mi forma de interpretarla, como me sale, como la siento. Y tenía la excusa perfecta porque Jerry se sumó a este proyecto de una, no he podido encontrar mejor compañero de aventuras.

¿Cómo escribiste la canción? Porque si no estoy equivocada la tenéis en un cajón hace tiempo...

AJ - ¡Sí! Yo escribo esta canción con el equipo de Tezzel, que casualmente también son muy amigos de Jerry, la escribimos en Medellín (Colombia) y después de un año y medio, John que está aquí y es una pieza fundamental en mi equipo, me habla de la música de Jerry y bueno lo vi súper claro. Pedimos a la compañía su teléfono y nos pusimos en contacto. Le mandamos la canción y a los dos días Jerry nos mandó su propuesta y aquí estamos. Esto ya es una realidad y feliz de la vida.

Y Jerry, cuándo te llegó ese mensaje de Antonio José...

JD - Lo dejé en visto (risas)

(Risas) Pues eso no le gusta nada eh, que la primera vez que lo entrevistamos nos dijo que odiaba que lo dejarán en visto...

AJ - En visto sí (risas) y la verdad es que soy súper malo con los mensajes...

JD - Sí, sí, es verdad... Que te digo, la verdad es que yo ignoraba por completo el fenómeno Antonio José, no tenía ni idea. Me sorprendió muchísimo, sin querer me encontré con una de las voces más importantes de España. A pesar de eso yo estaba un poco excepto, porque el género urbano es un género musical muy subestimado, la gente cree que es fácil de hacer. Sobre todo los artistas de otros géneros y siempre que un artista ajeno al estilo me dice “mira hice este reguetón’, me cuesta. Y tenía esta misma creencia con Antonio. Y cuando escucho la canción una cachetada que me da el hombre (risas). Me impresionó mucho esta manera camaleónica de camuflase en el reguetón sin dejar de ser lo que él es. Y que no deje de sonar súper bien, con este sonido tan de España y de Andalucía. Me emocionó tanto que en dos días le mandé la contrapuesta y desde entonces hasta hoy.

Y se nota, porque lo vuestro es como un flechazo de amor, tenéis un ‘compadreo’ que da gusto. Y más teniendo en cuenta que en los últimos años estamos acostumbrados a colaboraciones ‘obligadas’ por las discográficas y lo vuestro es magia.

JD - (Risas) Mi compinche, mi panita sí, de verdad. Cuando conozco la persona, más allá del artista, espectacular, 20 puntos mi hermanito. Fui hasta Sevilla a su casa...

Sí, pero por lo que he escuchado lo de probar el jamón aún no te ha convencido...

JD - (Risas) Nada y mira que lo intentó... Que tiene una pierna ahí en su casa...

(Risas) Pierna no digas hombre, di ‘pata de jamón’ que pierna es de personas... (risas)

AJ - (risas) Bueno matamos a alguien y lo tenemos allí embalsamado, como trofeo (risas)

JD - Yo he intentado pasarlo también para este lado (vegano), pero nada... (risas)

AJ - Pero yo me adapto más...

JD - Bueno sí, se adapta un poquito más...

Antonio José y Jerry Di.

Y cuando fuiste a Sevilla, alguna anécdota tenéis juntos...

JD - Su mamá me hizo un menú vegano para mí, su papá que es más pana mio que él (risas)... Estuvimos ahí cinco días y nos hicimos más compinches que nunca.

AJ - Ahora cuando vayamos de ‘promo’ te enseñaré más cosas...

Y hablando de ‘promo’ y de la gran acogida que está teniendo ‘Pirata’. Antonio tenías miedo o respeto de la acogida de tu público al ser un sonido tan diferente...

AJ - Miedo nunca, respeto sí. Porque si tienes miedo te encasillas y luego te cuesta salir a la vida como yo suelo decir. Además, tenía la excusa perfecta, el momento idóneo, al mejor compañero de aventuras posible que es Jerry. ¿Qué puede salir mal? (risas).

De momento nada (risas). A ti Antonio que te hemos visto crecer, con ese lado más romántico y ahora de golpe nos sorprendes con este nueve single mucho más sensual... Es una manera de decir, ya no soy un niño, soy todo un hombre.

AJ - Sí bueno, ya tengo 26 palitos, ya no soy un niño... (risas). Ya me quedan 4 años para tener 30 tacos y no me he dado ni cuenta...

Bueno Antonio, un respeto por los que tenemos 30 (risas).

AJ - Bueno (risas) que estoy ahí, que estoy ya ahí en el camino. Pero obviamente que ese niño está dentro y yo soy un guasón y no lo voy a perder nunca...

Sí, pero a nivel artístico.

AJ - Yo voy a seguir siendo el mismo, quiere seguir haciendo mi música. Obviamente, esta es una apuesta increíble y estoy súper feliz de poder hacerlo, es una experiencia brutal. Pero viene una música brutal, tanto de Jerry como mía. Viene un disco más Antonio José que nunca.

Me gusta esta declaración: “viene un Antonio José más Antonio José que nunca”, explícate.

AJ - Viene el Antonio José que todos conocéis, música romántica, baladas, esos medios tiempos y alguna que otra cosita por ahí que estoy con ganas de sorprender. Un proyecto muy bonito, con colaboraciones increíbles también que llegan. Estará está canción y la idea es hacer un remix de este ‘Pirata’ también.

Y cuánto vamos a tener que esperar para escuchar esa nueva música Antonio...

AJ - Para finales de este año creo que estaré con el álbum. Ya deseando de terminarlo y meterme en el estudio. El título ya lo tengo, es la primera vez en toda mi carrera que tengo el título antes de cerrar el disco. Así que por esa parte me relajo un poquito más.

Antes de lanzar ‘Antídoto’ nos dijiste que los meses fuera te habían servido para conocer un Antonio José que no sabías que había dentro de ti, ¿este año de locura te ha servido para conocerte aún más?

AJ - Totalmente, este año más que nunca. Le saco el lado positivo a este año de esa forma, de haberme dado la oportunidad de conocerme un poco más y de valorar ciertas cosas que no eran tan fáciles de ver.

El otro día en el directo que hicisteis en Instagram me quedé con esta declaración tuya: “En el último año la vida estaba dando vueltas y no era capaz de parar la rueda”.

AJ - Total, pero ya por fin la hemos estabilizado y hemos logrado ponerle una palanquita y ser desde este lado nosotros los que seamos los motores de esta rueda. Lo importante es no tirar la toalla en la búsqueda de tu identidad, seguir ahí, a veces es necesario perderse para encontrase. Cuando os sintáis más perdidos que nunca, probablemente estéis más cerca de encontraros.

Localización y agradecimientos | The Rooftop at Sir Victor en Barcelona.