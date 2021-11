Fantasía y ola de frío es GRACE VILLARREAL con la chaqueta de charol y pelo ‘Made in Spain’ más bonita de la temporada

Así no nos importaría que haya llegado el frío. Y Grace Villarreal lo sabe. La influencer que acaba de volver del parque de atracciones de Disney en París no tiene ningún miedo a esta borrasca de frío que acaba de llegar a España con nieve y mucho frío. ¿Quién dijo frío? Con esta chaqueta ‘Made in Spain’ de charol y pelo, Grace Villarreal no va a saber ni lo que es.

Pues si no has sido buena olvídate, porque con el precio que tiene el abrigo de Grace Villarreal vas a necesitar ser muy buena para que los Reyes Magos te hagan caso. Una pieza ideal para esta época de frío que pertenece a la firma española Cyrana, una de las etiquetas más recurrentes entre influencers y celebrities.

Grace Villarreal con chaqueta de Cyrana. FOTO: @gracyvillarreal

CHAQUETA CIMARRÓN (1.195€)