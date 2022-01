10 regalos de última hora para que Melchor, Gaspar y Baltasar sean los Reyes este año

La cuenta atrás para la llegada de los Reyes Magos ha comenzado. Estamos convencidas que aunque ya tengas la carta escrita y enviada, nunca es mal momento para renovar ideas y ayudar sus majestades en los regalos, ya que no te has quedado contenta con tus ideas originales. Claramente, cada año es más complicado sorprender a tus amigas fashionistas, a la gran experta en belleza que es tu madre o tu pareja. En La Razón Lifestyle hemos elaborado una lista, con diez regalos de última hora para que Melchor, Gaspar y Baltasar acierten y sean unos auténticos triunfadores. Eso sí, desde el abrigo que llevó Rocío Flores, hasta los bolsos “made in Spain”, son también compras seguras.

En las siguientes recomendaciones no te imagines, las típicas recomendaciones de belleza o moda. Solamente encontrarás regalos para dejar con la boca abierta. De eso trata el 6 de enero, de abrir regalos que no esperabas de la gente que más quieres. Y por supuesto, para presumir después en redes sociales.

LARIOS 12 (12,25€)

Imagen de botella de Larios 12. FOTO: Larios

Un regalo que nadie espera y que a todo el mundo le gusta es una botella de ginebra. Si apuestas por este tipo de regalo, tienes que escoger la firma Larios. De esta manera nunca fallarás, debido a que Larios 12 está elaborada mediante 5 destilaciones en las que se incorporan 12 especies botánicas extraídas.

Champú formulado con ingredientes de origen natural. FOTO: Phergal

Aunque parezca un regalo sencillo es todo lo contrario. Este champú de Phergal es perfecto para las mujeres con un cabello dorado y cuidado. Con este regalo, la estarás ayudando a mantener su pelo sano y fuerte.

GREEN BOTTLE MOMA (22.49€)

Gafas de sol con montura metálica color oro. FOTO: hawkers

Unas buenas gafas de sol, siempre viene bien, en otras palabras es un accesorio de fondo de armario. Estas gafas de Hawkers son perfectas, tanto por el diseño de la montura como por su precio porque están rebajadas.

SAMSUNG GALAXY WATCH4 (199 €)

Reloj inteligente con las funciones más avanzadas de salud. FOTO: El Corte Inglés

Si estás dudando en cuál es el regalo estrella en la sección de tecnología, aquí tenemos tu respuesta: Samsung Galaxy Watch4. Aparte de tener un diseño versátil y fácil de combinar, tiene las mejores herramientas para empezar a cuidar tu alimentación y estado físico.

Bolso con pelo de vaca natural blanco. FOTO: Jamming 24/7

Quien te diga que todos los bolsos son iguales y que solamente hay otras opciones en las marcas de confort, no sabe nada. Mira este bolso de Jamming 24/7, marca española que está apostando por el pelo de vaca natural y napa de cordero. No podemos dejar pasar que en esta firma, quieren que tengas dos bolsos, es decir, tienes el grandes y dentro el pequeño.

ESPINAS DE TERCIOPELO (18,05 €)

Portada del libro, Espinas de terciopelo, Lauren Izquierdo. FOTO: Lauren Izquierdo

Regalar libros es la mejor opción y te aseguramos que nunca fallarás. Espinas de terciopelo de Lauren Izquierdo, es ese libro que finalizas en un fin de semana. No te podemos contar ningún spoiler, pero sí que podemos añadir que te sentirás muy identificada con Ana Galán, periodista treintañera con ganas de conquistar el mundo y que su jefa no la moleste un domingo de descanso. Seguro que te suena este argumento.

PERFUME LE NUMÉRO 01 - LE ROSE CLAIR - 100ML (9.99€)

Perfume de esencia de melocotón. FOTO: Parfois

¿Una buena colonia por menos de 10 euros? No es ninguna locura, porque Parfois lanzó su última colección de perfumes por esa cifra. Ya no hay ninguna excusa para tener la mejor fragancia diaria, y que además sea el mejor regalo de estas navidades.

CLASSIC ICON BRACELET (49.95€)

Pulsera de plata. FOTO: twojeys

Un buen regalo para tu pareja (para ti misma) es una pulsera de la firma TWOJEYS. Marca española, formada en 2019 por Joan Margarit y Biel Juste con el objetivo de crear y diseñar moda unisex. Nos han enamorado todas las pulseras.

Calcetines cowboy. FOTO: Jimmy Lion

Sin ninguna duda, el regalo más original y más calentito para el invierno es un buen par de calcetines. Nosotras siempre recurrimos a Jimmy Lion, porque tienen las prendas más originales y divertidas.