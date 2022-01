Premios Feroz: diez looks del 2021 que impactaron y revolucionaron la alfombra roja e Instagram

La antesala a los Premios Goya en España son los Feroz. Estos premios son otorgados por un grupo de 230 periodistas y críticos sobre cine, televisión, radio, prensa e internet. La gala se realizará en Zaragoza, donde habrá más de 650 invitados como: Candela Peña, Ana Rujas, Inma Cuesta o Marta Nieto. Tenemos muchas ganas de saber quiénes serán los ganadores en sus categorías, pero si somos sinceras queremos ver ya qué looks han escogido las actrices. El 2021 no fue un año de grandes eventos, aunque no podemos olvidar la Gala Met y los looks de Rosalía o Jennifer López. Al igual que en Estados Unidos, uno de los complementos que se seguirá llevando y se tiene en cuenta el color es la mascarilla.

Como en la edición anterior, los Premios Feroz se podrán ver desde Youtube. La parte de la gala que más nos gusta es la primera a las 19:30, en otras palabras, empieza la alfombra roja. Este año, los premios serán presentados por el director Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa. Por cierto, este sábado tienes una cita con la moda y el cine.

Repaso a los diez looks más virales de los Premios Feroz

Milene Smith

La actriz Milene Smith en la alfombra roja de la 8ª edición de los Premios Feroz en Madrid. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

De Jean Paul Gaultier y con joyas de Bulgari, así es como fue Milena Smith. La actriz fue una auténtica revolución en la alfombra roja. No sabemos si nos quedamos con su look recreando el futuro o el peinado atrevido.

Macarena Gómez

La actriz Macarena Gómez en la red carpet de la 8ª edición de los Premios Feroz en Madrid. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Teresa Hebig es un clásico en cualquier red carpet. Macarena Gómez escogió un impresionante vestido rojo de la firma española. Sin ninguna duda, el vuelo y el diseño de las mangas son las claves de la prenda.

Loreto Mauleón

La actriz Loreto Mauleon en la alfombra roja de los Premios Feroz en Madrid. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Un escote de espalda es un básico en una red carpet. Loreto Mauleón escogió un vestido Koahari que moldea toda su figura a la perfección. No podemos obviar que la abertura en la pierna, da un toque muy atrevido.

Megan Montaner

La actriz Megan Montaner en la alfombra roja de los Premios Feroz en Madrid. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Mira que es complicado impresionar con un vestido negro y con escote circular, pero Megan Montaner estaba espectacular. La actriz apostó por la de Toni Maticevski y acompañó la prenda con joyas de Del Paramo.

Pilar Castro

La actriz Pilar Castro en la red carpet de los Premios Feroz en Madrid. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

La presentadora de la anterior edición, Pilar Castro fue la estrella de la red carpet. La actriz confirmó que Pronovias (firma del vestido) es la mejor opción para ser la ganadora a ser la más elegante. ¡Y lo logró! Sin ninguna duda, nos quedamos con la parte superior blanca.

Verónica Echegui

Verónica Echegui en la alfombra roja de los Premios Feroz en Madrid. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

La actriz que llevó el toque romántico fue Verónica Echegui. Un vestido de Dior con zapatos de Jimmy Choo y joyas de Tous. Así de sencillo fue el look de la actriz, pero a la vez creó un atmósfera sencilla y dulce.

Natalia de Molina

La actriz Natalia de Molina en la alfombra roja de los Premios Feroz en Madrid. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

La actriz que siempre nos deja con la boca abierta con su outfit es Natalia de Molina. En la anterior edición en el 2021, ella llevó un Oscar de la Renta con unas botas XXL. Este tipo de zapato dio el toque salvaje.

Vicky Luengo

La actriz Vicky Luengo en la alfombra roja del 2021 de los Premios Feroz. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Acostumbradas a ver a Vicky Luengo en series con mucha acción, nos encantó ver su faceta más pretty en la alfombra roja. La actriz llevó un vestido Chanel, sandalias de Jimmy Choo y joyas de Bulgari.

Eva Ugarte

Eva Ugarte en la alfombra roja en la anterior edición de los Premios Feroz del 2021. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Si Teresa Helbig es un básico en las alfombras rojas, Roberto Diz es la clave para muchas actriz. Eva Ugarte lució como una auténtica diva de Hollywood en la red carpet con un impresionante vestido rojo con hombreras.

Paco León

El actor Paco León en la red carpet de los Premios Feroz en 2021. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

En el repaso de los mejores looks del 2021, no podía faltar algún hombre. Poco a poco se están atreviendo a salir del negro, y en esta ocasión destacamos el traje verde oliva de Gucci que escogió Paco León.