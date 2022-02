Anabel Pantoja, indignada: “No me he llevado de la casa nada de Omar”

“Solamente he sacado mis cosas de casa, no me he llevado nada de Omar”, asegura tajante Anabel Pantoja, contestando así a los que le acusan de haber dejado a su todavía marido, Omar Sánchez, sin muebles. Pues bien, la realidad es que se limitaron a repartirse los enseres, aunque el canario tendrá que comprarse una nueva cama para su dormitorio principal, el que compartía con su mujer.

La sobrina de Isabel Pantoja abandonó definitivamente esta semana el domicilio conyugal para trasladarse a una nueva vivienda de alquiler a veinticinco kilómetros de distancia de la anterior, exactamente, a la localidad costera de Arguineguin.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja durante el día de su boda FOTO: Gtres

Anabel no quiere perder totalmente el contacto con Omar, si no hay otra solución, por lo menos, mantener una amistad, porque acabo él amor pero no el cariño.

Cada día que pasa, a esta ruptura matrimonial se unen nuevos ingredientes. Por un lado, una chica canaria de apellido Amar, desvela que Omar le tiro los tejos el mismo día de su despedida de soltero, y por otro se deja entrever que Anabel, desmienta lo que desmienta, podría tener una nueva ilusión.

La sobrinísima quiere vivir entre Arguineguín, Madrid y Sevilla, compaginando sus trabajos en la Península con el ocio y el descanso en las islas.