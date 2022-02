El jersey de Zara de María Fernández-Rubíes es todo lo que llevaremos esta primavera

Sabemos ya que el escote favorito de la primavera, y posiblemente del verano, es aquel que se lleva en la espalda. Una reinvención de lo más original del tradicional concepto de lo sexy, que hasta ahora solo habíamos visto en forma de vestidos, generalmente de punto, y que a pesar de las bajas temperatura parece ser ya el nuevo favorito de expertas en moda e influencers de turno. Lo que no habíamos visto es su versión en forma de jersey. Si bien los tops de fiesta ya dejaban entrever esta tendencia, lo cierto es que verlo en prendas tan diurnas como tops de punto, jerséis gruesos o incluso polos es toda una novedad que bien merece la pena resaltar aparte.

No se nos ocurre una manera mejor de conjugar en una misma prenda sensualidad, comodidad y practicidad. Y como prueba nada mejor que el último look que nos ha dejado María Fernández-Rubíes, quien ha recurrido a un modelo de Zara que solo por su color ya consigue subir de nivel cualquier estilismo. En color naranja (uno de los tonos que prometen pisar fuertes en poco tiempo), con cuello alto y abertura en la espalda que se completa con una lazada en forma de zigzag. Además no solo está disponible en este tono, también lo hay en color crema, una apuesta más discreta para las que busquen un fondo de armario.

Una prenda perfecta no solo para salir de fiesta, si no también para alegrar y conseguir dar sofisticación hasta los vaqueros más informales. Otra de las opciones pasa por lucirlo con camisetas o camisas debajo, o al menos hasta que llegue el buen tiempo, que además de evitar el frío consigue crear un efecto de trampantojo que te iniciará en otra de las tendencias que más veremos esta temporada, la del layering, o el arte de mezclar capas aparentemente sin mucho esfuerzo pero que ye hará ver como toda una profesional de la materia.

Jersey punto espalda abierta en color naranja, de Zara (22,95 euros)

La influencer ha optado por combinarlo a la vez con prendas invernales y primaverales. En cuanto a las primeras nos referimos a un abrigo con estampado de leopardo, el print favorito de las trendsetters. Y los salones virales de Zara en el mismo estampado. Mientras que para los pantalones, María ha lucido unos vaqueros anchos en color blanco, demostrando así que este color ya no es solo para el verano.