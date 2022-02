El mono blanco y elástico de María Fernández-Rubíes es el básico que necesitamos para ir con estilo al gimnasio

Mucha gente después de los Reyes Magos se apunta al gimnasio, pero hasta febrero no guarda la ropa en la taquilla del gimnasio. Esta puedes ser una razón, porque la que no has empezado las clases en Siclo o simplemente, porque no has encontrado un conjunto deportivo que sea funcional, bonito, elegante y sencillo. Escoger un look deportivo, para ir al gimnasio o hacer un entrenamiento en casa es muy importante. María Fernández-Rubíes ha enseñado cómo tiene que ser esa prenda básica para estar en forma. Si eres seguidora de ella, sabrás que todos los días cumple su rutina de entrenamientos, y para no hacerse ninguna lesión y salir con mucho estilo en las imágenes, encontró el mono deportivo definitivo.

¿De dónde es el conjunto deportivo de María Fernández-Rubíes? Pertenece a la firma Born Living Yoga. Esta marca es reconocida por diseñar piezas elásticas, cómodas, versátiles y dentro de las tendencias. Todas las prendas están fabricadas con materiales sostenibles que apenas requieren agua, tanto en su producción como durante el ciclo de vida.

María Fernández-Rubíes con el mono blanco de Born Living Yoga. FOTO: @mariafrubies

Cuidarse por dentro y por fuera es fundamental para disfrutar de este nuevo año. Si todavía no has empezado con cualquier deporte, nunca es tarde para empezar. Nosotras te aconsejamos que si llevas el mono de Born Living Yoga, tu entrenamiento será ligero y fácil. Por cierto, esta prenda nos encanta porque está diseñada con fibras sostenibles y no hay producción química.

Seguramente después de conocer cómo es el mono blanco, estés ahora mirando gimnasios cerca de tu casa, o clases virtuales para sesiones de yoga. La moda deportiva cada año es más ideal, y nos ayuda a dar el paso y estar en forma siempre. Por cierto, con este mono no tendrás que cambiarte después, usando una cazadora y unas sneakers, estarás ideal.

JUMPSUIT TALIA OFF WHITE (69.90€)

Mono blanco y elástico de Born Living Yoga. FOTO: Born Living Yoga

Sin palabras con este mono blanco. Te gustará aún más al saber que tiene un sujetador incorporado y efecto moldeador, en otras palabras, no tendrás que preocuparte de añadir un top para proteger y sujetar el pecho. No podemos dejar pasar que tiene doble tejido aplicado en la parte frontal efecto top.

Después de hoy, prueba este look y verás el tipazo que hacen, te entrarán ganas de empezar hoy mismo una clase rápida en casa. Así este sábado, saldrás con una energía que nunca habías tenido antes, y con ganas de seguir bailando toda la noche con tus amigas en los mejores locales o restaurantes de Madrid o Barcelona.