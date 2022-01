El animal print vuelve de la mano de Mango y María Fernández-Rubíes

Cuando todavía quedan meses para la siguiente estación del año, las marcas de fast fashion empiezan a dejar ver, tanto en sus tiendas físicas como en la webs y en sus campañas, las que para ellas serán las tendencias claves de la temporada. Generalmente suele haber una gran coincidencia entre ellas, como si de una acuerdo tácito se tratase que las pone de acuerdo para sacar el mismo tipo de ropa, aunque te encuentras en marcas de empresas diferentes. Esto no es casualidad, ni tampoco se trata de un pacto secreto, si no que estas marcas se fijan en la colecciones de las marcas de Prêt-à-porter que presentan sus propuestas normalmente en forma de desfiles unos meses antes, siendo el baremo más evidente de lo que estará o no de moda en la siguiente temporada.

Pero no es la única inspiración. Los coolhunters o cazadores de tendencias, las consultoras de moda, por supuesto Instagram y de más redes sociales o incluso empresas como Pantone (la conocida como dueña de los colores) también juegan un papel fundamental a la hora de escoger estas tendencias. Todo ello da como resultado que al pasar por tiendas como Zara o Mango parezca que nos encontramos ante el mismo tipo de ropa. Pero también es cierto que estas empresas están cada vez más interesadas en crear un elemento diferenciador que las eleve socialmente de marcas de calle a marcas cool, para lo que están usando varias técnicas. Por un lado, tirar de influencers potentes y bien posicionadas. Y por otro ofrecer diseños únicos o prendas difíciles de conseguir y que no estén al alcance de todo el mundo, como las ediciones limitadas, o la venta exclusiva online.

Algo que Mango parece estar cumpliendo al pie de la letra últimamente. Y es que tras sorprendernos con una sección de prendas que solo estarán disponibles en su web, de donde ha salido el mono más viral de Instagram, ahora apuesta claramente por una tendencia que teníamos olvidad: el animal print en formato de cebra y en todos los colores. La prueba más evidente es el pantalón vaquero que ha lucido María Fernández-Rubíes en una salida nocturna por Madrid.

Jeans mom animal print en color mostaza, de Mango (29,99 euros)

Jeans mom animal print en color mostaza, de Mango FOTO: Mango

La influencer ha querido darle un toque festivo al look gracias a unas sandalias negras de charol de Saint Laurent y un pequeño bolso repleto de detalles de strass de Alexander Wang.