Trucos para empezar a correr que debes conocer de la mano de un entrenador personal

Seguro que con el comienzo del año nuevo son muchos los propósitos que has apuntado en tu agenda o lista de tareas pendientes para mejorar tu vida en algún aspecto. Y seguro que muchos de esos incluyen algo para tener unos hábitos de vida más saludables. Comer más sano, perder algo de peso, apuntarte a un gimnasio o incluso salir a correr. Pero todo esto siempre es mejor hacerlo de la mano de un especialista, ya que hacerlo por nuestra cuenta no solo nos puede llevar a conseguir el efecto contrario y perjudicar nuestra salud, si no que hacer deporte sin conocer algunas cuestiones básicas primero provoca muchas más lesiones de las que piensas.

Por eso hemos querido preguntar a los que más saben del tema, dos entrenadores personales, que nos han querido dar sus trucos para empezar a correr de cero, consiguiendo que no abandones en el primer intento y que tu cuerpo no se resienta.

Fernando Ávalos, entrenador personal experto en readaptación de lesiones nos cuenta algunos que seguro no sabíamos

-Es muy importante usar calzado adaptado al tipo de pavimento en el que se vaya a realizar la acción.

-También es importante no realizar comidas copiosas antes de la actividad y dejar al menos una hora de espacio entre ambas. Los carbohidratos dan energía antes de una carrera, la fruta como el plátano o la manzana son muy recomendables. Otros alimentos como el chocolate negro, los dátiles, la avena, crema de cacahuete y el café son también una buena opción para conseguir energía.

-Lo mejor es empezar los primeros minutos de la carrera con un ritmo suave y progresivo. Empezaría los primeros 5-8 minutos de la carrera a un 40-50% de tu capacidad máxima para ir entrando en calor y además pondría a prueba algunos ejercicios de técnica de carrera como brazadas.

-De igual manera al acabar la sesión del día siempre hacerlo de manera progresiva y con su correspondiente vuelta a la calma. Si se trata de una persona que no hace deporte regularmente o nunca antes ha corrido es más aconsejable que se hagan descansos activos (o sea, no parar en seco, sino ir intercalando unos minutos corriendo con un descanso caminando y volver a recuperar la carrera en intensidades moderadas )

Alejandro Gómez, licenciado en ciencias del deporte y con más de diez años de experiencia en el campo del entrenamiento personal nos da sus propios consejos.

-En primer lugar lo más aconsejable sería consultar con el médico y un educador físico deportivo para valorar nuestro estado físico de tal modo que estemos seguros que no tenemos ninguna contraindicación para el inicio de ese deporte.

-La importancia del calentamiento, que no consiste simplemente en estirar o realizar movilidad articular. El principal objetivo del calentamiento será la subida de pulsaciones y para ello hemos de dedicarle al menos unos 10 min. Comenzaremos siempre andando durante este tiempo y aumentando el ritmo progresivamente.

-Existen varios métodos para iniciarse e ir ampliando el tiempo de carrera. Uno de ellos será el trabajo interválico, es decir, iniciaremos la parte principal haciendo intervalos de carrera y andar. Por ejemplo, hacer series de 45 segundos corriendo y 15 segundos andando. Progresivamente podremos ir aumentando el tiempo de carrera o las series y a lo largo de los días y semanas llegar a realizar la carrera continua. Es muy importante tener muy claras nuestras limitaciones y el conocimiento de nuestro propio cuerpo.

- Vuelta a la calma: igual que las anteriores esta parte es fundamental y consiste en terminar el entrenamiento igual que empezamos, más cansados sí, pero siempre hemos de terminar bajando nuestras pulsaciones y regulando la respiración. Por lo tanto, después de hacer el trabajo interválico le dedicaremos otros 5-10 minutos a andar tranquilamente para que nuestro organismo se vaya recuperando y posteriormente proceder a los estiramientos.