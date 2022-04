Carmen Lomana en ‘Maestros de la costura’ es toda la inspiración de invitada que necesitas para ser la más elegante

No hay día que nuestra socialité favorita no sea fuente de inspiración con sus estilismos. Y esta vez lo ha sido en su aparición en el programa de ‘Maestros de la costura’ en el que Carmen Lomana ha confesado que le encanta planchar. ¿Alguien más en la sala? Porque aquí una que escribe, lo odia. Pero volviendo al look de Carmen, otra vez más, fue subirlo a su cuenta de Instagram y sus seguidoras no dejar de alabar el buen gusto y la elegancia de la Lomana. Y no es para menos, porque de nuevo es toda la inspiración de invitada que necesitamos con este vestido blanco y negro.

Sabemos que en época de primavera nos apetece lucir colores llamativos, empezar a coger un poco de color... pero si hay algo que nunca falla es el binomio ‘black & white’, con una prenda de vestir así no fallarás en ninguna época del año. Y el vestido de Carmen Lomana es buen ejemplo de ello.

Una maravilla de diseño con el cuerpo ceñido y un elegante escote en ‘v’ para maravillarnos con una falda negra con mucho volumen que se ciñe a la cintura con un lazo. Y es que por algo Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes de España.

Si el otro día nos maravillaba con un caftán precioso que nos trasladaba directamente al verano o con un conjunto negro que elevaba a tendencia con unos zapatos de estampado damero, hoy lo hace con este vestido que es un perfecto fondo de armario de esos que te soluciona cualquier evento con una etiqueta mucho más marcada y elegante. Porque como os decíamos, es perfecto para llevar en cualquier época del año, ya sea en invierno con una capa para no pasar frío o en verano tal cuál lo lleva Carmen en el programa.