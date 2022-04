Las chicas que van a la playa en abril van a necesitar el bikini negro perfecto de Paula Echevarría que hace tipazo tengas 30 o 40 años

“Calor, Semana Santa, el Sardinero. Bañarnos en vaqueros...”, que diría la canción de Sofía Ellar. Y eso es lo que hecho Paula Echevarría, aprovechar estos días de Semana Santa en Madrid para pegarse el primer chapuzón en su piscina. Eso sí, no en vaqueros, si no con el bikini más bonito de la nueva colección de Calzedonia que es elegante y sexy a la vez. Por no hablar de que hace ‘efecto tipazo’ tengas 30 o 40 años. Y es que con estas maravillosas temperaturas de casi 30 grados que estamos teniendo estos días en Madrid, es el momento perfecto para adelantarse al verano y empezar a ponerse morena para lucir todas las nuevas tendencias que tenemos esperando en el armario.

Paula Echevarría le ha dado la bienvenida a este verano adelantado con el modelo de bikini de Calzedonia Abu Dabi.

Paula Echevarría en sus Stories de Instagram. FOTO: @pau_eche

Banda con relleno bikini Abu Dabi (40€)

Bikini Abu Dabi. FOTO: Calzedonia

Braguita alta bikini Abu Dhabi (20€)

Braguita Abu Dabi. FOTO: Calzedonia

Se trata de este bikini compuesto por un top de bikini modelo de banda con copas suaves ligeramente rellenas y con aro para realzar el escote. El centro del pecho está adornado con un detalle a la moda de anilla sin níquel. Tejido en microfibra brillante shine, con tirantes extraíbles y cierre de lazo en la parte posterior.

La braguita de bikini de cintura alta con detalle a la moda de anilla sin níquel, tejido en microfibra brillante shine. La prenda está completamente orrada y presenta costuras invisibles diseñadas para no marcar con ajuste posterior con pernera alta.