Trucos y consejos de expertos para imitar los peinados más icónicos de la Reina Letizia desde casa

La Reina Letizia siempre cautiva todas las miradas en cada uno de los actos a los que acude. Da igual si es en un viaje a Inglaterra, visitando Mercedes-Benz Fashion Week después de 12 años o cualquier evento institucional, siempre acierta con el vestuario y por supuesto con el peinado. Normalmente, nos solemos fijar a la hora de analizar el look de Doña Letizia en el vestido o en los zapatos, pero el cabello suele pasar más desapercibido. Es momento de parar y ver cómo son los peinados más icónicos (con mascarilla), de la Reina Letizia y cuáles son los más fáciles de imitar desde casa.

Todos los beauty looks de Doña Letizia son sinónimo de elegancia y sofisticación. Apuesta siempre por recogidos naturales y muy favorecedores. Los peinados que suele escoger, tienen un efecto antiedad que cualquier mujer de 40 a 60 años, necesita en su guía de trucos de belleza. Apunta los siguientes trucos y consejos de expertos para seguir, paso a paso, los recogidos que más han marcado el estilo de la Reina Letizia.

La Reina Letizia durante la entrega de los premios sociales de la Fundación Princesa de Girona en Logroño el jueves 7 de abril de 2022. FOTO: Chema Clares GTRES

Sus peinados han sido comentados, pero muy por encima. Doña Letizia desde hace unos años, está apostando por un cabello suelto y natural, aunque en ciertas ocasiones, por protocolo, hemos visto algún semirecogido. No pierdas detalle y apunta todo.

En La Razón Lifestyle hemos hablado con expertos para saber cómo hacer los peinados de Doña Letizia. Para que esta misión sea fácil y sencilla, hemos seleccionado cuatro peinados que hasta con mascarilla, queda fenomenal.

El Príncipe Carlos de Gales con la Reina Letizia de España durante la inauguración de la Galería de Arte Español, en Bishop Auckland, County Durham FOTO: Owen Humphreys GTRES

“El peinado que vimos en su visita a Inglaterra es uno de los mejores de hace años”, argumentó Felipe Sanz, estilista y peluquero, y continúa explicando que “la clave en este peinado es dejar los primeros mechones del cabello de forma tirante. De esta manera se consigue un efecto antiedad sin tener que recurrir a ningún tratamiento estético”.

La Reina Letizia durante una ceremonia de almuerzo para el presidente de Costa Rica en ocasión de su visita oficial a España, Madrid el lunes 28 de marzo de 2022 FOTO: Chema Clares GTRES

Según Andrea Suárez, “el cabello suelto es sinónimo de frescura y de libertad”, indicó la experta en estilismo capilar en mujeres de 40 a 60 años. “Para mí, el mejor ejemplo de que una mujer puede ir elegante y llevar el cabello suelto es cuando Doña Letizia apostó por ese peinado en la visita del Presidente de Costa Rica. Una mujer que quiera imitar ese recogido, lo único que tiene que hacer es peinar con fuerza su pelo y dejar que haga el efecto natural”, aclaró el paso clave.

El rey Felipe VI y Letizia Ortiz con el presidente Pedro Sánchez durante el homenaje a Palma (Ejemplaridad al pueblo de la Palma) en la Palma el sábado 12 de sábado de 2022 FOTO: Andres Gutierrez GTRES

El moño bajo es de los peinados más utilizados el año pasado, y este 2022 también. “No podemos dejar pasar, uno de los peinados más fáciles de copiar desde casa y es sin ninguna duda el moño bajo”, afirmó Felipe y nos desveló que “el recogido más elegante y sexy para una mujer, dando igual la edad, es el moño bajo y el mejor ejemplo es cuando Doña Letizia acudió a La Palma. Recogiendo el cabello en un moño bajo con raya en medio, dejas al descubierto un cuello sutil y puedes presumir de pendientes. Por supuesto, mejora las facciones”.

La Reina Letizia Ortiz llega a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020, en Oviedo, el viernes 16 de octubre de 2020. FOTO: Chema Clares GTRES

“Al igual que la Reina Letizia suele recurrir mucho al moño bajo, también la hemos visto en varias ocasiones con una coleta baja. Un peinado muy fácil de hacer. El mejor ejemplo es el beauty look que llevó en los Premios Princesa de Asturias 2020″, describió Andrea y explicó que para tener una coleta perfecta se necesita “un buen peine de púas finas y una espuma fijadora. No hay que recurrir a un coletero, porque el resultado no tendrá el efecto sobrio o clásico”.