Mango tiene todos los vestidos de punto que vas a querer llevar esta temporada

Tengo que confesar que desde que las chicas francesas con más estilo me enseñaron todo el poder de los vestidos de punto, yo también he caído rendida ante sus encantos, y automáticamente paso de ser una prenda casi inexistente en mi armario a convertirse en una de las grandes protagonistas. Y es que no solo es una prenda tremendamente versátil, si no que sienta bien hasta a las embarazadas, y tenemos a Violeta Mangriñán como prueba.

Por eso hemos sentido una gran alegría al ver que la nueva colección de Mango para la próxima temporada primavera verano tienes esta codiciada prenda en mil y una versiones, que nos parecen perfectas cualquiera que sea tu plan. Ya sea un día de playa como una noche de chicas. ¡Toma nota!

Para una fiesta en la playa

Vestido punto calado, de Mango (39,99 euros)

Vestido punto calado, de Mango FOTO: Mango

Para esos días de chiringuito que se alargan hasta caer el sol, o esas tardes en la playa que pueden acabar en cena y copas pero con eñe bikini debajo, este diseño es cómodo, ligero y de lo más estiloso. Prueba a combinarlos con chanclas y sombrero de paja por el día y cuñas de esparto y joyas XXL por la noche.

Para tu look de invitada

Vestido punto lazo, de Mango (39,99 euros)

Vestido punto lazo, de Mango FOTO: Mango

Si pensabas que el punto era un material solo apto para llevar de sport, este modelo con lúrex y detalle de lazo nos demuestra que puede ser el mejor aliado para cualquiera de los eventos que tengas esta temporada. Solo tienes que añadirle unas finas sandalias de tacón y un bolso de mano.

El favorito de las influencers

Vestido canalé rayas, de Mango (39,99 euros)

Vestido canalé rayas, de Mango FOTO: Mango

Sin duda es el diseño más viral de esta selección, y el que ya hemos visto a influencers como María Fernández-Rubíes. Y lo cierto es que no nos sorprende, porque funciona igual de bien con unas sencillas Converse que con zapatos de tacón.

Para una cita romántica

Vestido punto efecto bra, de Mango (39,999 euros)

Vestido punto efecto bra, de Mango FOTO: Mango

Este es sin duda el ejemplo más claro de porqué las francesas aman este tipo de vestido, y es que lo tiene todo: largo cómodo, escote bonito y favorecedor y un color epatante.

Para una reunión de trabajo

Vestido punto botones, de Mango (49,99 euros)

Vestido punto botones, de Mango FOTO: Mango

Para este tipo de ocasiones mejor escoge modelos menos ajustados y más sueltos en la zona de la falda, que puedas lucir igual con botas durante el entretiempo como con alpargatas o sandalias en cuanto llegue el calor. Así alargarás su vida útil.

Para una noche de fiesta

Vestido punto canalé, de Mango (29,99 euros)

Vestido punto canalé, de Mango FOTO: Mango

Escoge un modelo en un color poco discreto e inesperado y con escote, tirantes o estratégicos cortes. Ponle un brazalete en dorado o un collar maxi, unos tacones, y tendrás el perfecto look nocturno.