Descubre la influencia del Drag en la moda y qué firmas españolas siguen su estética

Marc Jacobs adora ‘RuPaul Drag Race’, el programa que en España tiene su versión patria de la mano de Supremme de Luxe, Los Javis y Ana Locking, que ha vestido en múltiples ocasiones a Conchita Wurst. Hablamos del show responsable de convertir el drag en mainstream y que lleva tiempo revolucionando tanto la parrilla televisiva como el mundo de la moda. Fue el prestigioso fotógrafo Steven Meisel quien recomendó a Jacobs el programa, y no es el único titán de las pasarelas que ha pasado por el show como jurado. Jeremy Scott, director creativo de Moschino, también lo ha hecho, y ha convertido sus desfiles en un interminable homenaje a la moda drag. De hecho, el maquillaje de la colección otoño-invierno 2018 de la firma italiana, que apuesta por una estética que refleja las teorías que aseguran que Jackie Kennedy era en realidad un alien, guarda un escandaloso parecido con el de Juno Birch, una drag trans que se maquilla de azul. Incluso en su reciente colección de gafas de sol, Moschino apuesta por las conocidas drag queens Gigi Goode y Symone para mostrar sus novedades.

Dragspaña: el peso del ‘drag’ en la moda ‘made in Spain’

Mientras tanto en España, Hugáceo Crujiente, conocida por la versión patria del show de RuPaul, ya ha subido a la pasarela de la mano de firmas como Dominnico y Guillermo Décimo. “La magia del drag es que se carga los límites. Mi estética es mi forma de gritar al mundo quién soy. Los límites de lo cómodo y de lo “llevable” se desvanecen en el contexto que engloba la performance que es el drag, que permite expresarse de una manera mucho más libre y radical permitiendo jugar de una forma que un usuario medio de moda no se planteaba. Ahora en los eventos, editoriales y demás sucesos donde la moda está en el punto de mira, cada vez hay más gente que se anima con estilismos más extravagantes, con un mensaje y con más performance. Por su parte, los diseñadores influenciados por la potencia visual del drag, están desfilando con propuestas mucho más atrevidas y llevando más allá este tipo de estética que tanto puede dar de sí”, asegura Hugáceo.

Mientras tanto, Domingo Rordríguez Lázaro, director creativo de Dominnico, no duda en explicar su peso sobre la pasarela. “El drag es una forma de expresión y de arte, y poder contar con una figura como la de Hugáceo, en la que outfit, make up y puesta en escena pueden contar una historia que vaya más allá de lo obvio, es muy interesante y necesario. No estamos hablando de un rol o un género en concreto, sino de personas que se expresan a través del arte y la moda”, afirma. Habría sido casi delictivo no hablar también con Ana Locking, empedernida fan del fenómeno drag y orgullosa jurado de la edición española del programa Drag Race, sobre el peso que el fenómeno tiene en sus diseños. “Si la moda es un empeño por sofisticar la realidad, el drag, en su aspecto estético, es una “rebelión visual” centrado en desafiar las normas sociales y ello, en ambos casos, transcurre en el ámbito de lo visual con el objetivo de captar la atención. Este espíritu creativo de poderosa influencia en el uso de la libertad lo integro en mi trabajo desde siempre y es algo que se ha desarrollado a través del storytelling, característica que define todo mi trabajo en moda, reflejado en todas las historias contadas en todos estos años a través de mis colecciones y proyectos artísticos”, asegura.

Carmen Farala, ganadora de la primera edición española de RuPaul, se ha encargado de diseñar los outfits con los que Chanel Terrero, representante de Eurovisión, ha subido al escenario su tema, SloMo. Señala que la moda sirve como un espejo en el que la sociedad muestra su reflejo y asocia a los movimientos sociales que luchan por la igualdad y la tolerancia la vital influencia que el drag tiene en las tendencias. “Está rompiendo con los patrones de género y animando a la sociedad a ser más arriesgada y libre y a jugar con su propia expresión de género. Hace ya décadas que grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier o Thierry Mugler van de la mano del drag, retroalimentándose mutuamente, y hoy día, cada vez más son los diseñadores que rompen estos paradigmas sociales, como por ejemplo Palomo Spain”, asegura Farala, sin dejar de mencionar la innegable influencia drag del armario de iconos del pop como Lady Gaga o Katy Perry.

Precisamente en el desfile celebrado en octubre de Palomo Spain, Carmen Farala posaba en el front row junto a Andrea Levy, que disfrutó de las propuestas del diseñador junto a José Luis Martínez-Almeida, una prueba más de que la moda más libre y liberadora se ha adentrado ya en todos los espectros de nuestra vida.

La influencia del ‘voguing’

“Para nosotros, los bailes son lo más cerca que estaremos a la realidad de la fama, la fortuna, el estrellato y los focos”, asegura un bailarín en el documental Paris is Burning, que como hiciera Madonna con su tema Vogue, volvió a poner de moda el voguing, un baile nacido de la estructura de los salones de baile con movimientos influenciados por los de las supermodelos, los jeroglíficos egipcios y los movimientos de gimnasia. El voguing ha influido a diseñadores como Riccardo Tisci y Alexander Wang, que beben de los bailes del bailarín de voguing Shayne Oliver. En definitiva, la pasarela, en la actualidad, ha hecho de la moda una forma de expresión sin filtros que celebran diseñadores como Guillermo Décimo. “El drag está en nuestro interior, habiéndonos ayudado a crear y descubrir de la manera más sana y divertida ese lado de nuestro ser que podría haber seguido oculto… Dentro del imaginario de Guillermo Décimo, siempre hay cabida para ese arte que genera belleza y admiración y que te permite ser quien quieras ser, de la manera más resplandeciente posible, y disfrutándolo al máximo”, asegura.

En un momento en el que las firmas abogan por la expresión, la cultura del ballroom dance y la moda más extravagante, no cabe duda de que la moda es hoy un reflejo de una sociedad que quiere reivindicar, liberarse y sobre todo, ser.