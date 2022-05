Isabel Antolín: “Galería Canalejas es la nueva Milla de Oro. Madrid está a la altura de cualquier gran capital del mundo”

Madrid es esa ciudad donde puedes hacer y encontrar todo lo que te propongas. Si has pensado en visitar la ciudad, y disfrutar de la esencia castiza, tendrás que pasear por la Plaza de Canalejas, a menos de 100 metros de la Plaza del Sol. Espacio histórico por albergar, a finales del siglo XIX, en la calle de Alcalá, el centro financiero de España. El tiempo y Madrid evolucionan, y si ahora acudes a este punto, vas a encontrar a un doorman llevando una capa Seseña y una impresionante fachada, con el siguiente letrero: Galería Canalejas. A pesar de que muchos de los establecimientos que estaban por la zona han desaparecido, como Café Suizo o el Café de Iris, hay locales que siguen manteniendo el espíritu madrileño, como el Restaurante Lhardy. Galería Canalejas ha recogido todo lo que se vivió en esas décadas, y lo unió con un nuevo concepto de lujo, restauración, turismo y arte.

Con todos los momentos históricos que vivió la manzana de Canalejas, con siete de sus colosos edificios, no era extraño que fuera el seleccionado para albergar la nueva Milla de Oro. Un proyecto del Grupo Villar Mir, OHL Desarrollos y Mohari Limited cuyo diseño arquitectónico ha corrido a cargo del estudio Lamela. Desde hace un tiempo, todo el mundo conoce la famosa fachada navideña, cómo es el hall del Four Season o qué platos hay en la carta de Dani García Brasserie. Si pensabas que ya habías visto todo, te queda por disfrutar y quedarte sin palabras con el universo de Alta Costura que está en el interior de Galería Canalejas. Estamos convencidas de que ya habrás visitado la experiencia gastronómica que hay en el Food Hall de Galería Canalejas, y te habrás quedado sin palabras. Con la zona de las tiendas, la decoración, el servicio y las sorpresas que encontrarás en esta parte de la Galería, la sorpresa será mucho más mayor.

Fachada de Galería Canalejas. FOTO: DANIEL SCHAEFER

En La Razón Lifestyle hemos hablado con Isabel Antolín, directora de retail de Galería Canalejas. Nos enseñó las tripas de cómo será Galería Canalejas, y por supuesto, preguntamos si este sitio será la nueva zona de lujo accesible y diversa de Madrid. A pesar de no poder mostrar ninguna imagen, te desvelamos que tiene un toque a Harrods o la Galería de Víctor Manuel II.

¿Galerías Canalejas está transformando el concepto del lujo?

Ahora el lujo es mucho más inclusivo, en otras palabras es hacer sentir bien al cliente. No importa la edad, la generación a la que pertenezcas o el estilo de vida que lleve esa persona. Nosotros tenemos la idea de hacer sentir bien a la persona que entre por las puertas.

Cuéntanos cómo fue tu trayectoria profesional hasta llegar a Galería Canalejas y descubrir un nuevo Madrid a tu vuelta a España.

Yo soy de Madrid, aunque he estudiado fuera de España y he trabajo posteriormente en Estados Unidos y México durante 8 años en el Palacio de Hierro. Siempre mi carrera estuvo enfocada al comercio internacional, y cuando volví a Madrid fue un gran cambio a nivel personal por volver con una familia, y a nivel emocional y estético, porque la ciudad donde yo nací, estaba cambiada al completo. Al regresar a finales de 2020, me quedé impactada al ver un Madrid mucho más sofisticado y de vuelta al centro. Tenía cierto temor, porque venir de trabajar de Palacio de Hierro, que es el máximo lujo en Latinoamérica, a regresar a Madrid, no sabía lo que me encontraría. Eso sí, tengo que admitir que Madrid está a la altura de cualquier gran capital del mundo.

Facha histórica de Galería Canalejas. FOTO: DANIEL SCHAEFER

¿Madrid tenía anteriormente una oferta de lujo?

Creo que sí, pero no había esa gran oferta de grandes cadenas de hoteles de lujo. Llega el Four Season, Hotel Mandarín Oriental Ritz o The Edition han permitido crear un Madrid completamente diferente.

¿Cómo fue tu aterrizaje de directora de retail en Galería Canalejas?

Después de llegar de México, no tenía muy claro cómo trabajar en el sector de lujo en Madrid. Me hablaron de este proyecto y me lancé. Eso sí, tengo grabada esa sensación de cuando me confirmaron que iba a ser la directora de retail de Galería Canalejas. Para cualquiera que se dedique al retail es un sueño poder estar aquí.

De todos los países que has visitado por trabajo o por largas estancias, ¿el público puede ver esas inspiraciones en tu trabajo?

Por supuesto, porque el lujo es global. No obstante, en Galería Canalejas no hemos olvidado ese toque local, con este matiz de customización y personalización. Este sitio no podría estar en otro sitio, que no fuera Madrid. Principalmente, porque todo está siendo construido a través de recuperar este edificio.

¿Dónde está la esencia castiza en Galería Canalejas?

Desde el primer momento que se visualiza la puerta, ya tienes ese sentimiento castizo. El doorman lleva una capa Seseña, y eso es sinónimo de mantener vivo todos los negocios que están alrededor y que son centenarios. Por ejemplo, en Food Hall estamos celebrando San Isidro e invitamos a un grupo de parejas de chulapos para que hicieran una muestra de este baile tan icónico.

Escalera de interior de Galería Canalejas. FOTO: DANIEL SCHAEFER

¿Va a desaparecer la Milla de Oro de Madrid?

La Galería Canalejas es la nueva Milla de Oro. Esa zona existe, es un eje comercial entre las calles Serrano y Ortega y Gasset, existe, pero una ciudad como Madrid y más en este momento de atracción de un turismo de alta gama, es esencial que exista dos Millas de Oro.

¿Cómo se elaboró la conexión natural y fluida del Hotel Four Season y Galería Canalejas?

El retail por sí solo, se tiene que anclar en un solo ecosistema, por ejemplo, si solo eres una tienda, serás una tienda, es difícil que sobrevivas. Por eso, hay que dibujar y crear un espacio en el que un retail, la cultura, la arquitectura... Naturalmente, estamos ligados al hotel porque pertenece al Centro Canalejas Madrid y eso permitió que se hiciera más fácil el proceso.

¿Qué pasos se han estado haciendo para eliminar el miedo a no poder entrar en Galería Canalejas?

Mediante el Food Hall, lo estamos demostrando. El público puede entrar, descubrir todo lo que hay entre estos muros históricos y conocer un lujo inclusivo y real. El mensaje es que estamos abiertos a todo el mundo y estamos encantados de que estés aquí.

Interior de Galería Canalejas. FOTO: DANIEL SCHAEFER

¿Cuál será la parte que más sorprenderá al público cuando entre por primera vez?

Creo que la herencia cultural y el respeto por el patrimonio cultural.

¿Está siendo fácil hacer una comunicación para transmitir el mensaje del nuevo lujo a generaciones como la Z?

Ese tipo de cliente ya es el objetivo de muchas firmas de Alta Costura. Este tipo de clientes, quiere un consumo totalmente diferente que hace unos años, ya que buscan sostenibilidad y calidad. Y, por lo tanto, quiere un lujo basado en valores. Nosotros lo haremos a través de las firmas. Galería Canalejas somos el nuevo icono de lujo sostenible. Somos una parada imprescindible en cualquier parada de shopping.

Para finalizar, ¿qué tres adjetivos define Galería Canalejas?

Madrid, magnífico e icono.