Amelia Bono lo confirma: las mujeres más pijas de Marbella llevarán este vestido con deportivas

Si Amelia Bono lo lleva, nosotros queremos copiarlo. En los últimos días, Amelia Bono nos está dando grandes momentos en sus redes sociales a base de estilo y buen gusto, algo que nosotros valoramos positivamente, porque si los looks de Bono interesan, ahí estaremos nosotros para comentarlos. Después de visitar varios destinos de vacaciones este verano, la celebrity nos ha conquistado, una vez más, con un vestido que querrá llevar toda la socialité de Marbella y que ella ha llevado con un calzado donde prima la comodidad, las deportivas. Mientras que en Marbella se celebraba la Gala Starlite, repleto de rostros conocidos y lo más top de la sociedad marbellí, Amelia Bono, daba una lección de estilo, en su perfil de Instagram, combinando vestido con deportivas, a lo Paula Echevarría.

La celebrity lo tiene claro, la comodidad por encima de todo y estamos deseando copiarle esta tendencia. Amelia Bono eligió un vestido de la firma DosMalinches que fusiona el estilo mexicano con el marbellí, así lo definen sus fundadoras. Se trata del vestido ‘San Antonino’, el más famoso en México, un diseño confeccionado en maravillosas telas de lino 100% y bordado por artesanas de su comunidad de origen con hilos de algodón y maravillosas combinaciones de color. Además, este vestido podrás elegir tú si llevarlo con uno o dos volantes. Eso sí, ¿lo mejor? Que si quieres ser la reina de la comodidad, como Amelia Bono, combínalo con unas deportivas y serás la reina del street style.

Vestido ‘San Antonino’ (250€)

VESTIDO «SAN ANTONINO» FOTO: DosMalinches

Otra cosa no, pero Amelia Bono sabe cómo darle un toque distintivo a uno de sus looks, ya lo hizo con el caftán y ahora, se atreve con el estilo sport chic, ¿con qué nos sorprenderá en un futuro? Estamos deseando verla combinando prendas arriesgadas con el estilo (más) clásico que le caracteriza. Eso sí, lo que tenemos claro es que Amelia Bono tiene un estilo irresistible y que querrán copiarle todas las pijas de Marbella para sus looks más relajados.