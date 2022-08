El estilo de Rocío Muñoz Morales, la española que se ha convertido en madrina del Festival de Venecia

El otro día te hicimos un resumen de lo que podríamos esperar ver este año en el famoso Festival de Cine de Venecia, que celebra este año su edición número 79. Y es que en este certamen se proyectarán las películas que más darán que hablar este año y el que viene, y cuya entrega de premios comienza aquí, para culminar finalmente en la ceremonia de Los Oscar, que tendrá lugar el 12 de marzo del 2023. Pero si somos sinceros, tenemos que reconocer que en este tipo de celebraciones no es el cine lo único que importa. La moda juega un papel fundamental, y sus alfombras rojas se convierten en una auténtica pasarela de tendencias con las celebrities como modelos.

Por eso, ser elegida como madrina de “La Mostra”, uno de los festivales de cine con más glamour del mundo, no es cosa de poco. Y este codiciado título ha recaído este año en la española Rocío Muñoz Morales, que aunque se ha prodigado poco por España en Italia es una auténtica celebridad. Y es que esta madrileña de 34 años no solo ha triunfado como bailarina, acompañando a artistas de la talla de Julio Iglesias en algunas de sus giras, si no que también es una reconocida actriz y presentadora.

Pero además de su trabajo hoy queremos analizar su estilo, otra de las cosas que más nos gustan de ella. Pareja desde hace años del galán italiano Raoul Bova, protagonista de éxitos internacionales como “Perdona si te llamo amor” o “Bajo el sol de la Toscana”, los dos forman una de las parejas más atractivas de Italia, y protagonizan juntos multitud de campañas y portadas de revista. Rocío muestra en su Instagram un estilo desenfadado y juvenil, que le permite disfrutar de las dos hijas que tiene en común con su pareja. Aunque esto cambia cuando tiene un evento importante, donde vemos como la actriz sabe sacar el máximo partido tanto a su figura como a sus rasgos raciales.

El negro es uno de los colores a los que más recurre en las grandes ocasiones, algo que suele combinar con ondas al agua en su media melena. La actriz suele destacar también sus ojos y cejas, consiguiendo una mirada intensa y almendrada.

En el primer día de Festival, Rocío ya nos ha dejado dos looks para el recuerdo. El primero, con un vestido corto en negro y blanco con boina a juego, firmado por Giorgio Armani.

Rocío Muñoz Morales en el Festival de cine de Venecia FOTO: Piovanotto Marco/ABACA GTRES

Mientras que para la primera noche, y con motivo de la presentación de la película “Patrones” ha lucido un vestido largo en color verde agua con detalle de volantes en la falda y cinturón a juego, también de la misma firma italiana.