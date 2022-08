5 tips que necesitas para conseguir un bronceado más duradero hasta que llegue el otoño

Sí, sabemos que queda poco para que acabe el verano (bueno, hasta el 21 de septiembre oficialmente) Pero, ya estamos pensando en la vuelta a la oficina y sabemos que no a todos nos dura el bronceado de nuestras vacaciones todo el mes, con lo que cuesta coger color y lo rápido que se va. No te preocupes, traemos la solución perfecta para que tu bronceado dure hasta que llegue el otoño y con estos tips podrás disfrutar de los últimos rayos de sol del verano y hacer que tu piel morena llegue al otoño con éxito, como Mar Flores luciendo bronceado en sus últimos días de verano.

¿Este verano has estado muchas horas al sol y has encontrado el bronceado que llevabas esperando todo el año? Pues es el momento de prolongar ese color un poco más y no solo en verano. Es importante seguir los tips durante la fase bronceado y ahora, aguantará más. Pero, si no lo cumpliste, estos son los pasos que seguir para alargar el moreno un mes después de nuestras idílicas vacaciones, según nos confirma Felipe Martín desde la Farmacia Galileo61.

1. Dúchate con agua fría

Ducharse con agua fría mantiene el bronceado ya que la caliente hará que la piel se deshidrate se pele antes. Además, las duchas con agua fría te ayudan a mejorar la circulación.

2. Exfolia tu piel (sin pasarse)

Eliminar las impurezas de nuestra piel, siempre es bien. Además, hoy, desmontamos el mito de que exfoliando desaparece el bronceado, al contrario, tu piel lucirá más luminosa y radiante. Desde Galileo61 recomiendan no exfoliar tu piel si vas a tomar el sol.

3. Usa brumas para hidratar tu piel

Si de normal es importante hidrartarse, si quieres alargar tu bronceado, mucho más. Sí, la hidratación es importante para mantener nuestro color durante más tiempo y podemos usar brumas para evitar que desaparezca ese tono que nos quedó tras nuestros días en Ibiza.

4. Usa aceites rico en vitaminas

Depende de la composición de cada aceite aportará distintos mineral y vitaminas a tu piel, pero todos hidratan y nutren, favoreciendo su correcto aspecto y manteniendo el moreno. La mejor recomendación es usar alguno que mezcle el ácido maslínico (para regenerar la piel) y la vitamina E (para proteger el tejido corporal dañado) y de esta manera dejará sensación de suavidad en la piel y mantendrás ese tono bronceado, como el de María Pombo

5. Elige el ‘efecto glow’

Esto no es un tip como tal, pero te ayudará a resaltar tu bronceado y te favorecerá al rostros y/o cuerpo. Puedes usar un aceite iluminador que garantice el brillo de tu piel, tal y como recomiendan desde Freshly Cosmetics.

Estos tips son importantes si quieres lucir ideal con tus looks de otoño o de vuelta a la oficina. Serás la envidia entre tus amigas y podrás lucir tus looks más llamativos con una tez de piel muy bronceada y brillante.