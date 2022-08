La emocionante respuesta de Lady Di a si se veía como reina: “No lo creo. Me ven como una amenaza”

El próximo 31 de agosto se cumplen 25 años de la muerte de Lady Di, un suceso que conmocionó no solo al Reino Unido, sino al resto del mundo. Se fue un icono que, más de dos décadas después, sigue dando que hablar y captando el interés de la opinión pública. A punto de cumplirse el trágico aniversario, se han rescatado del pasado unas imágenes en las que, durante su polémica entrevista con la BBC, por la que la cadena pública inglesa se ha disculpado recientemente, contesta a la pregunta de si se ve como reina del país. Su respuesta sigue emocionando...

“No creo que llegue a ser reina, no. Me gustaría ser reina en el corazón de las personas, pero no me veo siendo reina de este país. No creo que mucha gente quiera que llegue a ser reina”, comienza diciendo una emocionada Lady Di. Eso sí, la princesa quiso puntualizar que “cuando digo ‘mucha gente’ me refiero a la Institución con la que estoy casada”. Es entonces cuando reafirma el título de “reina de corazones” que le otorgó el pueblo por la espontaneidad y cercanía que siempre mostró y que tanto la diferenciaban del resto de la familia real inglesa.

LA ETERNA LADY DI. 👑

👉 En los últimos días se hizo viral un breve material de “traducciones antiguas”, donde Lady Di confiesa sus sueños, sus propósitos y las razones por las cuales no creía llegar a ser reina.#ladydi #ladydiana #realeza #viral pic.twitter.com/EGzxWCYwTv — Radio Mandarina Formosa (@mandarina_radio) May 8, 2022

“Porque han decidido que no soy bien recibida. Porque hago las cosas de forma diferente, porque no sigo un libro de normas, porque dirijo con el corazón, no con la cabeza... Eso me ha traído problemas en mi trabajo, y lo entiendo, pero alguien tiene que salir y amar a la gente y mostrarlo”, insiste Lady Di en su respuesta. La madre de los príncipes William y Harry lamentó en ese momento que “me ven como una amenaza de algún tipo”, y no entendía por qué, puesto que aseguraba que “yo estoy aquí para hacer el bien, no soy una persona destructiva”.

Por este y otros muchos momentos que han pasado a la posteridad, Lady Di sigue siendo recordada y siempre será uno de los miembros de la familia real inglesa más queridos en su historia, aunque su relación con los Windsor no terminó de la mejor manera...