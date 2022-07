Siete datos que te sorprenderán de Diana de Gales

Diana Spencer, más conocida como Lady Di, falleció hace 25 años, el 31 de agosto de 1997, tras sufrir un trágico accidente en el puente del Alma, de París. Con motivo de este aniversario repasamos algunos datos que quizá te sorprendan de la madre de los príncipes William y Harry de Inglaterra.

1. Virginidad cuestionada durante su noviazgo

La primera entrevista que Diana Spencer concedió en su vida fue para desmentir un rumor, que podría haber acabado con su noviazgo con el príncipe Carlos de Inglaterra. El “Sunday Mirror” publicó que la joven había tenido un encuentro nocturno con el príncipe de Gales en el tren real. En noviembre de 1980 ella no solamente negó esta “cita” sino que además reveló que era virgen: “No tengo antecedentes de haberme ido a la cama con alguien, algo fuera de lo habitual. ¡Solo tengo 19 años! No he tenido oportunidad de vivir esa clase de experiencias.”, afirmó entonces.

2. A Carlos le disgustó el primer vestido que lució como su prometida

En su primera salida como prometida del príncipe de Gales, Lady Di lució un espectacular vestido negro muy escotado, que rompía con los códigos de vestimenta de la realeza y que resultaba demasiado atrevido para los estándares reales. El vestido causó un gran revuelo entre los asistentes y, en una entrevista posterior, Diana confesó que no había sido del agrado de su esposo ya que consideraba que el color negro solo se usaba paa los funerales.

3. El primer viaje del príncipe William con tan solo seis meses

Diana de Gales era muy dada a romper con las tradiciones de la familia real. Por eso, a los seis meses de dar a luz, no dudó en viajar junto a Carlos de Inglaterra y su recién nacido, durante seis semanas por Australia. Diana prefería viajar con su primogénito antes que dejarlo tanto tiempo en Londres con su niñera.

4. El comentario despectivo de Carlos sobre el pelo de Harry

Según Diana, cuando nació el príncipe Harry, a su marido le disgustó que fuera pelirrojo como la familia de ella y que no se pareciera a los Windsor. Tampoco le entusiasmó que fuera un varón, ya que prefería una niña.

5. Lucha contra la estigmatización del SIDA

La imagen de Lady Di dando la mano a un enfermo de Sida dio la vuelta al mundo. En 1987, la princesa dedicó sus esfuerzos a luchar contra los prejuicios que circulaban sobre el virus. No se conocía a ciencia cierta lo que provocaba el contagio y se produjo una discriminación hacia el colectivo gay. En abril Diana inauguró un pabellón de VIH Sida y rodeada de cámaras saludó a los enfermos y les dio la mano, sin guantes.

6. Abandonada por su madre a los seis años

Diana de Gales se sentía muy identificada con los niños y niñas huérfanas a muchas de cuyas organizaciones prestó su ayuda. Ella sufrió el abandono de su madre cuando era una niña de solo 6 años. Esta experiencia hizo que se convirtiera en activista de esta causa y presidió la organización benéfica Barnardo’s, entre otras.

7. Estuvo detrás de la publicación del libro “Diana: Su verdadera historia”, de Andrew Morton

Cuando Diana descubrió que existían unas grabaciones de ella conversando con su amante, no dudó en contar su historia a través de Andrew Morton. En 1992 publicó el libro “Diana: Su verdadera historia” y vendió 2 millones de ejemplares de todo el mundo. Una biografía en la que relataba los momentos más difíciles vividos en su vida, desde sus problemas mentales, la bulimia, la verdad sobre su matrimonio y las infidelidades de su esposo.