7 básicos de Zara para cada día de la semana con los que volver a la oficina será más fácil

La vuelta a la oficina llega a septiembre con los looks más representativos del otoño. Sí, quedan menos de 20 días para acabar el verano y el otoño viene cargado de looks apasionantes y llenos de colores esta temporada. Una de las cosas que nunca cambia, año tras año, en el comienzo de temporada, son los básicos, hay prendas que siempre deben de pertenecer a nuestro fondo armario y que este otoño, llegan con muchos cambios. Estos son los 7 básicos de Zara que debes fichar para tener un look diferente cada día de la semana.

Blazer manga remangada (22,99€)

Se trata de una blazer abierta de cuello solapa y manga por debajo del codo acabada en vuelta con trabilla y botón dorado, ideal para encajar la tendencia ‘Barbiecore’ en nuestros looks diarios.

Blazer manga remangada FOTO: zara

Pantalón tiro alto (25,95€)

Este pantalón en tonos tierra, nunca falla. Un pantalón de tiro alto con detalle de costuras marcadas en delantero y espalda que acompañaran a tu silueta durante todo el otoño.

Pantalón tiro alto FOTO: zara

Blazer cruzada oversize (39,95€)

La tendencia oversize está más presente que nunca este otoño y esta blazer amplia de cuello y solapa con manga larga y hombros marcados, se convertirá en el imprescindible de tu armario.

Blazer cruzada oversize FOTO: zara

Camisa satinada fluida (19,95€)

¿Quién no tiene una camisa satinada en su armario? Este año, se llevan en color rosa, pero la camisa de cuello solapa con escote pico y manga larga, está disponible en más colores como negro, blanco o blanco roto.

Camisa satinada fluida FOTO: zara

Camisa de popelín blanca (19,95€)

Esta prenda es el ‘must’ de cualquier armario de una experta en moda, una camisa de popelín en blanca de corte masculino que combina con todos los looks de otoño y que podrás llevar en cualquier época del año. Sin duda, una prenda que se convierte en el fondo de armario más trendy.

Camisa de popelín blanca FOTO: zara

Jeans Wide Leg (29,95€)

Si ya lo decía Paula Echevarría, esta temporada los pantalones vaqueros, se llevan de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Además, elegirlos de pierna ancha extra larga como Amelia Bono, es un plus de estilo.

Jeans Wide Leg FOTO: zara

Jersey de punto a rayas (29,95€)

Por último, el jersey que nunca falla, al más puro estilo navy y que estamos seguros que enamorará a Victoria Federica. Se trata de este jersey de cuello polo y manga larga con el que no se te resistirá ningún outfit este otoño.

Jersey de punto a rayas FOTO: zara

¿Preparada para la vuelta a la oficina? Ficha estos básicos y conviértete en la reina del estilo en la rentrée.