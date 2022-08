Las sandalias de brillos (y tacón) de Paula Echevarría son las que las mujeres de 45 años van a llevar con vaqueros de madre a los conciertos

Como diría La Vecina Rubia, que no falte ‘brilli brilli’ en la vida. Y eso es lo que ha debido pensar Paula Echevarría al elegir su estilismo para disfrutar de una noche más de conciertos en Starlite, esta vez para darlo todo y dejarse la voz con Hombres G. Ya hemos perdido la cuenta de los lookazos que nos ha dejado la actriz asturiana en las últimas semanas y la mayoría en una noche de conciertos. Desde las sandalias de vinilo de Bershka, al vestido blanco de efecto corsé de su cumpleaños a los vaqueros de tiro alto de Primark de ‘efecto tipazo’. Y para este noche de martes en Marbella, Paula Echevarría ha vuelto a lucir un look con vaqueros pero esta vez con todo el brillo que tenía en su maleta.

Porque el look de concierto de Paula Echevarría es el más arriesgado hasta la fecha. Top de brillo plateado, cinturón a juego y sandalias de tacón también de tira con brillos. Eso sí, menos en más, y el toque más casual al estilismo para rebajar tanto brillo se lo ha dado con unos vaqueros de tiro alto que parecen los de Primark que tantas pasiones han levanto en el armario de Paula.

Paula Echevarría disfrutando del conciertos de Hombres G en Starlite. FOTO: GTRES

Lo que está claro es que aún quedan muchas noches de verano en Marbella y muchas noches para que Paula Echevarría siga disfrutando de los conciertos en Starlite. ¿Cuál será el próximo? Pues mirando el calendario, este domingo es la gala del festival, así que segura que la actriz estará presente con alguno de sus lookazos. Pero si no, el próximo concierto puede ser el de Leiva o Antonio José.

Lo único que tenemos claro, es que si aún no te has ido de vacaciones o tienes algún concierto a la vista, los looks de Paula Echevarría se van a convertir en tu máxima inspiración.