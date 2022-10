Estas zapatillas de Valentino son la nueva obsesión de las ‘Motomamis’

¿Quién no conoce el rosa Valentino? Es uno de los colores más conocidos del mundo y además, coincide con la estética y tendencias que se llevan durante esta temporada. El Barbicore está de moda y la Maison Valentino lleva años marcando esta tendencia como la favorita, junto al ya famoso rojo más característico de la firma y que todas las celebrities han querido llevar, una vez en la vida. Desde que el rosa llegase este verano para conquistar nuestros looks, la Maison decidió ponerse manos a la obra para editar una colección que llevase uno de los colores más emblemáticos de la firma, como parte fundamental. De hecho, ya vimos como las celebrities asistían a su desfile con un total looks en color rosa fucsia para ambientar la colección que estaban por ver. Pero, tanto fue el éxito que Valentino ha creado una colección totalmente rosa y hay unas zapatillas que son la nueva obsesión de las expertas (y expertos) en moda.

La firma italiana diseñó una colección cápsula titulada ‘Pink PP’, una colección que contaba con la presencia de Zendaya como la gran protagonista y que nos dejaba grandes looks y piezas que nos enamorarían por completo. Desde diseños confeccionado en crepé hasta guantes, botas o mini bolsos que marcan la diferencia en un street style que apuesta todo al rosa. Valentino lo tenía claro, hacía una colección explosiva para causar tendencia y con una gran apuesta. De hecho, en esta cápsula, hay diseños para hombre y para mujer ¡todos vestiremos el rosa fucsia este otoño!

Zapatillas Deportivas One Stud XL, de Valentino (790€)

Zapatillas deportivas One Stud XL FOTO: Valentino

Pero, destacamos una de las piezas clave de la colección de hombre, sus zapatillas de caña baja en block rosa fucsia que nos tienen enamorados. Aunque estas zapatillas estén destinadas a ser la gran protagonista del calzado masculino, todas las expertas en moda se han enamorado del diseño y están deseando que forme parte de su armario. Con suela de goma, caña baja y confeccionada en cuero napa, son las zapatillas más demandada del momento. El rosa es uno de los colores que está pegando fuerte en 2022 y que llegará a 2023 con más impulso que nunca, por ello, las mujeres que más saben de moda tienen claro que estas zapatillas deben ir a directas a su armario. El diseño es irresistible y tienen un precio de 790€, un precio que nos ha sorprendido tras conocer el de los demás diseños.

Ahora, lo tenemos más claro que nunca, el rosa Valentino es la clave del éxito y sus zapatillas las grandes imprescindibles del otoño.