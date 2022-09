De las pasarelas a las calles: así se lleva la falda pantalón este otoño

Esta temporada vuelven las faldas pantalón que tanto queríamos en los años 2000 y con las que se renovó el armario de muchas de nuestras celebrities. Pero, en 2022 no llega de cualquier manera, al igual que todas las tendencias que han regresado, lo han hecho de forma renovada, en esta ocasión, también. La falda pantalón este otoño se lleva de forma distinta, no se incopora el pantalón en la falda, si no todo lo contrario, la falda se incorpora al pantalón y esta tendencia, se hace llamar ‘Skant’. Una tendencia que viene de las pasarelas y que pretende revolucionar la moda del street style en la temporada con más renovaciones de tendencias de los últimos años: los tanks tops, la Barbiecore o los pantalones Parachute.

Pantalones Parachute, la tendencia más actual del otoño FOTO: stradivarius

Para todas las tendencias siempre hay hueco en nuestro armario, de hecho, para muchas hay que recuperar ese fondo de armario de los años 2000 y que todavía sigue ahí (por si acaso, como siempre). Parece que este año, la tendencia es volver a ser Britney Spears o Victoria Beckham en sus mejores tiempos ¡qué fantasía!.

Muchos diseñadores, como Chanel, Armani o Jean Paul Gaultier, ya mostraron esta tendencia en las pasarelas y lo combinaban de las formas más sencillas, incorporando esta prenda, que fusiona el pantalón holgado con el movimiento de la falda y convirtiéndolo en una pieza clave de la nueva temporada. Lo más importante de esta tendencia (que arrastramos desde los 90 y se llevaron en los 2000) es que prima la comodidad y el buen gusto. Es una prenda para llevar tus looks más sofisticados a otro nivel y con el que llegarás a ser la reina de la moda en cualquier evento donde lo trendy sea lo más importante, por ejemplo, la MBFWMadrid sería un buen momento para pasear nuestra tendencia ‘Skant’ por los fronts rows de la moda española.

Falda pantalón verde FOTO: Chanel

Recuerda, que es una tendencia donde el pantalón prima por encima de la falda, si quieres combinarla con un look oversize, tendrás que hacer que todo tu look recaiga sobre el movimiento de tu falda pantalón. Pero, por el contrario, si quieres destacar esta prenda, tendrás que ceñir la parte superior y dando pequeños volúmenes, al más puro estilo Armani y listo, tendrás los trucos de experta en moda para convertir esta tendencia en tu mejor inversión.

Falda pantalón de Armani Privé FOTO: pinterest

¿Estás preparada para lucir la tendencia más inesperada del 2022? Recuerda todas las claves.